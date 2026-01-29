‘35년 공공의료 헌신’ 받은 상금마저 또 나눔…의사의 품격 [아살세]
세상은 때때로 차갑고 무심하게 흘러가는 듯 보입니다. 그러나 한 사람의 선택과 삶이 우리 마음을 환하게 밝히는 순간이 있습니다. 백발이 성성한 나이에도 소년 같은 눈빛을 간직한 이종국(64) 전 국립공주병원장의 이야기가 그렇습니다. 그는 지난 35년간 공공의료의 최전선에서 묵묵히 환자들을 돌보며 성공보다 필요한 자리를 지키는 길을 걸어왔습니다. 그리고 최근 ‘바른 의인상’을 수상하며 받은 상금을 한 푼도 머뭇거림 없이 다시 세상으로 흘려보냈습니다.
이 전 원장은 최근 서울 중랑구 녹색병원에서 국민일보와 만나 “공익을 위해 헌신하지만 재정이 넉넉지 않은 기관들에 우선 후원금을 보냈다”라며 “원래 가야 할 곳으로 흘려보낸 것일 뿐”이라고 웃었습니다.
그의 삶을 지탱한 힘은 어린 시절 부친의 모습에서 비롯됐습니다. 아버지는 가족을 부양하기 위해 서울로 상경해 쌀가게를 운영했지만, 가난 속에서도 저울 눈금을 속이지 않았습니다. 당시 상인들 사이에서는 쌀에 다른 것을 섞거나 양을 줄여 파는 일이 흔했지만 아버지는 “남을 속이면 돈은 벌지 몰라도, 내 양심이 안다”고 말하면서 정직을 선택했습니다. 이 전 원장은 “세상의 성공 방식이 아닌 ‘정직’을 유산으로 물려받았기에 남들이 기피하던 정신과와 공공의료의 길을 묵묵히 걸을 수 있었다”고 회고했습니다.
지난 7월 국립공주병원장 퇴임식에서 나태주 시인은 그를 향해 “육신의 소년이 아니라 마음의 소년, 정신의 소년, 그가 가는 길 거침 없어라”는 축시를 바쳤습니다. 환갑을 넘긴 나이에도 맑은 눈빛을 간직한 그는, 여전히 소년 같은 마음으로 환하게 웃고 있었습니다.
서울대 의대를 졸업하고 정신과 전문의가 된 그는 홍성의료원과 용인정신병원, 국립공주병원 등에서 35년간 환자들과 함께했습니다. 단순히 약물로 증상을 잡는 것에 그치지 않고, 환자가 살아갈 사회적 환경까지 고민했습니다. 그는 “다리가 절단된 이에게 무작정 걸으라고 훈련만 시키는 건 고문이나 다름없다. 필요한 건 휠체어가 지날 수 있는 경사로와 엘리베이터”라며 정신질환자에게도 사회가 받아줄 환경이 마련되어야 진정한 치료가 된다고 강조했습니다.
은퇴 후에도 그는 녹색병원에서 주 3일 진료를 이어가고 있습니다. 또 경기도 성남 구미교회 장로로 섬기면서 캄보디아 등 해외 의료선교에도 참여하고 있습니다. 이 전 원장은 “성공한 의사보다는 필요한 의사로 남고 싶다”며 “남들이 알아주지 않아도 하나님과 내 양심은 알기에, 앞으로도 묵묵히 아픈 이들의 곁을 지키겠다”고 말했습니다. 인생을 야구에 비유하면서 “1회부터 9회까지 우리 인생은 어떻게 될지 아무도 모른다. 지금 당장 꼴찌 팀 같아도 우승팀을 이길 수 있다”며 젊은이들을 격려하기도 했습니다.
이 전 원장은 최근 법무법인 바른과 공익사단법인 정이 수여하는 ‘제8회 바른 의인상’ 수상자로 선정됐다는 전화에 보이스피싱을 의심했다고 합니다. 신청한 적이 없었기 때문입니다. 그는 “어떤 커다란 성취를 이뤄서가 아니라 공공의료 현장에서 부끄럽지 않게 자리를 지켜온 시간에 대한 격려라고 생각한다”며 “앞으로도 성공한 의사보다 필요한 의사로서 낮은 곳에 머물겠다”고 밝혔습니다.
이번에 받은 상금 500만원을 모두 나눈 그는 평소에도 매달 월급을 쪼개 수십만원씩 여러 단체에 후원해왔습니다. 그는 “저도 상황에 여유가 없었다면 이렇게 나누기도 어려웠을 것”이라며 “나눔이 돌고 돌아 결국 저에게 평안으로 온다고 믿는다”며 말했습니다.
김용현 신은정 기자 face@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사