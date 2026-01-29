‘35년 공공의료 헌신’ 받은 상금마저 또 나눔…의사의 품격 [아살세]

2024년 8월 캄보디아 프놈펜에서 단기 해외의료선교에 나선 이종국 전 국립공주병원장이 현지 주민을 진료하는 모습. 이 전 원장 제공

이종국(오른쪽) 전 국립공주병원장이 지난 2일 서울 강남구 바른빌딩 강당에서 열린 시상식에서 상패를 든 채 고영한 공익사단법인 정 이사장과 함께 기념촬영을 하고 있다. 법무법인 바른 제공

환갑을 넘긴 나이에도 맑은 눈빛을 간직한 그는, 여전히 소년 같은 마음으로 환하게 웃고 있었습니다.

나태주 시인(왼쪽)이 지난해 7월 국립공주병원에서 열린 이종국(오른쪽) 원장 퇴임식에서 그를 위해 지은 축시 ‘내일도 여전히 소년이시라’를 낭송하고 있다. 이 전 원장 제공

이종국 전 국립공주병원장이 해외에서 단기 의료선교를 하는 모습. 이 전 원장 제공

이종국 전 국립공주병원장이 지난해 11월말 서울 여의도 국민일보에서 인터뷰 질문에 답변하고 있다.