파주시, 국방부에 미군 반환공여지 개발 신속 지원 요청

김경일 시장, 국방부 장관에 군 협의 신속화·규제 완화 건의

김경일(오른쪽) 파주시장이 지난 28일 국방부에서 열린 ‘경기북부 미군공여구역 간담회’에서 안규백 국방부 장관에게 반환공여구역 관련 건의사항을 전달하고 기념촬영을 하고있다. 파주시 제공

김경일 경기 파주시장이 국방부에 미군 반환공여지 개발을 위한 군 협의 신속화와 정부의 적극적인 지원을 요청했다.