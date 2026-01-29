대한골프협회, 아시안게임 금메달 포상금 2000만원 확정…은 1000만원·동 500만원
대한골프협회(KGA·회장 강형모)가 29일 서울 중구 더 플라자 호텔 그랜드볼룸에서 2026년 정기총회를 개최, 제20회 아이치·나고야 아시아경기대회 포상금 등 올해 예산 80억 원을 확정했다.
아시안게임 메달리스트에게는 금메달 2000만원, 은메달 1000만원, 동메달 500만원의 포상금이 주어진다.
협회는 신규 회원사 골프장 5곳(아덴힐 리조트앤골프클럽, 엘리시안강촌, 엘리시안제주, 로제비앙, 전주샹그릴라) 가입 승인과 정관 개정 등을 심의하여 원안 의결했다.
강형모 KGA 회장은 “오는 10월 일본에서 열리는 아시아경기대회 골프 부문 전 종목 금메달 획득이라는 목표를 달성할 수 있도록 철저한 준비와 지원에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
