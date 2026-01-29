대한골프협회, 아시안게임 금메달 포상금 2000만원 확정…은 1000만원·동 500만원

대한골프협회 강형모 회장. 대한골프협회

협회는 신규 회원사 골프장 5곳(아덴힐 리조트앤골프클럽, 엘리시안강촌, 엘리시안제주, 로제비앙, 전주샹그릴라) 가입 승인과 정관 개정 등을 심의하여 원안 의결했다.