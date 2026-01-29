“인류 역사상 최대 안보 위협”…쏟아지는 초지능AI 경고
역사학자 유발 하라리 히브리대 교수와 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 발전이 인류의 통제 한계를 넘어설 수 있는 전환점에 근접하고 있다고 잇따라 경고했다.
28일(현지시간) 포브스 등에 따르면 아모데이 앤트로픽 CEO는 최근 공개한 38쪽 분량의 에세이 ‘기술의 사춘기: 강력한 AI의 위험과 극복’에서 초지능 AI의 등장을 “인류가 반드시 통과해야 할 격렬한 시험”으로 표현했다.
그는 초지능 AI가 2027년 무렵 현실화될 가능성을 제시하며 이를 “지난 100년은 물론, 인류 역사 전체를 통틀어도 가장 심각한 안보 위협 중 하나”라고 규정했다.
아모데이 CEO는 “데이터 센터 안에 노벨상 수상자급 지능을 갖춘 5000만명이 각기 다른 동기로 자율 기동하는 상황이 곧 현실화될 것”이라며 “이처럼 거대한 힘을 인류가 감당할 준비가 돼 있는지 스스로에게 물어야 한다”고 말했다
그는 “현재의 정치·사회 시스템이 이 도구를 안전하게 관리할 만큼 성숙했는지는 확신하기 어렵다”며 정책 입안자들의 즉각적인 개입을 요구했다.
하라리 히브리대 교수도 최근 열린 다보스 대담에서 인류가 직면한 전례 없는 위협으로 ‘AI 이민자의 상륙’을 꼽았다. 그가 정의하는 이들은 비자 없이 네트워크를 타고 침투하며, 인간보다 정교한 언어를 구사하는 ‘지능형 행위자(Agent)’를 의미한다.
하라리 교수는 “당신의 국가는 AI 이민자를 법적 인격체로 인정할 것인가”라고 물었다. 이어 “AI는 실제로 스스로 결정을 내릴 수 있다”며 “이들이 인간 경영진 없이 은행 계좌를 관리하거나 직접 기업을 운영하는 단계에 진입할 것”이라고 내다봤다.
하라리 교수는 각국 지도자들에게 지금 당장 제도적 결단을 내리지 않는다면 10년 뒤에는 기계가 인류의 운명을 결정하게 될 것이라고 경고했다.
그는 AI가 언어를 아무리 정교하게 구사하더라도 고통과 감정을 실제로 느끼지는 못한다는 점을 짚으며 인간만의 ‘비언어적 감각’과 ‘고통에 대한 공감’을 회복하는 것이 인류가 생존할 수 있는 유일한 길이라고 제언했다.
