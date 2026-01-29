제주도도 한덕수·이상민 명예도민증 취소 착수
제주도가 12·3 계엄 사태와 관련해 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리와 이상민 전 행정안전부 장관의 명예도민증 취소 절차에 착수한다.
앞서 제주도는 지난해 4월 조례를 개정해 명예도민증 취소 사유를 구체화했다.
기존에는 ‘수여 목적에 반하는 행위를 한 경우’로만 명시돼 불분명했던 부분을, ‘4·3역사왜곡 행위를 하거나 사회적 물의를 일으켜 도의 명예를 실추한 경우’ 등으로 변경했다.
이에 따라 지난 21일 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 총리와, 오는 2월 선고를 앞둔 이상민 전 행정안전부 장관이 취소 대상에 포함됐다.
도는 조만간 도정조정위원회 심의와 도의회 동의를 거쳐 두 사람의 명예도민증을 취소할 계획이다.
한 전 총리는 노무현 정부 시절인 2008년 제주특별자치도 제도 개선과 영어교육도시 조성사업 지원 등의 공로로 명예도민증을 받았다. 이 전 장관은 2024년 제주4·3특별법 개정 등에 기여한 공로를 인정받아 명예도민으로 선정됐다.
오영훈 제주도지사는 “명예도민은 100만 제주도민의 민의를 담아 선정하는 것”이라며 “내란 특검에 기소돼 재판을 받는 것은 명예도민의 의미를 훼손하는 것이기에 취소 절차를 진행할 것”이라고 말했다.
