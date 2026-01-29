대전조차장 철도 지하화 추진…갈라진 도심 하나로 묶인다

대전시와 국토교통부, 국가철도공단, 한국철도공사(코레일), 한국토지주택공사(LH) 등의 관계자들이 29일 대전조차장 철도 지하화를 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

각 기관은 정례적인 협의체 운영을 통해 전문기관의 기술과 정보를 공유할 계획이다.

업무협약 체결 이후에는 사업 타당성조사 및 기본계획 수립용역에 대한 착수보고회가 이어졌다.

시는 조차장 기능을 이전하고 철도시설을 지하화해 도심 단절을 해소한다는 계획이다.

지하화로 확보되는 상부 공간은 대덕연구개발특구와 대전산업단지, 한남대 캠퍼스혁신파크와 연계한 빅테크·딥테크 기업 성장 공간으로 만들기로 했다. 특히 청년 창업 공간 및 신기술 창업·성장 플랫폼도 구성해 대전을 대표하는 미래 산업 거점으로 육성한다는 구상이다.

유득원 대전시 행정부시장은 “이번 협약은

철도 지하화를 넘어 대전의 산업과 도시 미래를 함께 설계하는 출발점”이라며 “

대전조차장이 기술과 사람이 모이는 새로운 성장 거점으로 만들겠다”고 말했다.