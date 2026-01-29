두바이-포르투칼-뉴질랜드에서 맹훈…KLPGA 톱랭커들의 겨울나기
대상 유현조 UAE 두바이서 맹훈
홍정민·박현경·배소현 포르투칼
신인왕 0순위 김민솔은 뉴질랜드
‘두바이, 뉴질랜드, 포르투칼, 태국으로…’
2026시즌을 준비하는 KLPGA투어 인기 스타들의 동계 전지 훈련 행선지다. KLPGA가 29일 소개한 ‘2026 제18대 KLPGA홍보모델’의 전지훈련 엿보기’ 첫 번째 시리즈에 따르면 선수들의 전훈지 및 지향점은 각양각색이다.
2025 위메이드 대상의 유현조(21·롯데)는 아랍에미리트연합(UAE) 두바이에서 샷 담금질을 하고 있다.
그는 “지난 시즌 대상 수상에 가장 크게 기여한 체력과 쇼트게임을 한층 더 강화하기 위해서 집중적으로 훈련하고 있다”면서 “올해는 KLPGA투어 뿐만 아니라 해외 대회도 출전할 계획이어서 체력이 더 중요할 것 같다”고 체력 증진에 방점을 찍고 훈련에 매진하고 있다.
그런 유현조의 올 시즌 목표는 단독 다승왕이다. 그는 “신인상에 이어 대상까지 받았지만 우승 횟수가 적은 게 아쉽다. 내년에는 단독 다승왕에 오르고 싶다”는 포부를 밝혔다.
2025 KLPGA 정규투어 상금왕과 공동 다승왕에 오르며 커리어 최고 시즌을 보낸 홍정민(24·한국토지신탁)은 5년 연속 포르투갈에서 전훈 일정을 소화하고 있다.
그는 “지난 시즌 좋았던 기운을 이어받고 싶다. 이번 전지훈련에서는 시즌 끝까지 좋은 성적을 유지하고 특히 최종라운드 승부처에서 집중력을 잃으며 판단력이 흔들리지 않도록 체력 훈련 비중을 80%까지 높여서 진행 중이다”고 전했다.
이어 “지난 시즌 아쉬웠던 페어웨이 안착률을 높이기 위해서 드라이브 샷 훈련에도 집중하고 있는 만큼 2026시즌에도 좋은 모습을 보여드리겠다”고 각오를 밝혔다.
지난해 나란히 1승씩을 거둔 박현경(26·메디힐)과 배소현(33·메디힐)도 스승 이시우 코치와 함께 포르투갈에 전지훈련 캠프를 차렸다.
박현경은 “이번 전지훈련에서는 아이언 샷을 집중적으로 보완하며 내 장점을 극대화할 계획이다. 퍼트 성공률을 높이기 위한 훈련에 집중하고 있다”고 했다.
올해 목표를 대상 수상으로 잡은 박현경은 “최정상의 위치까지 오르고 싶다. 해마다 도전하고 있지만 올해는 통산 10승을 달성, 대상까지 꼭 차지하고 싶다”는 결연한 의지를 밝혔다.
배소현은 “퍼트와 티샷 정확도를 높이는데 주력하고 있다. 쇼트게임도 중점적으로 연습하며 다양한 상황에서 잘 대처할 수 있도록 훈련하고 있다”고 훈련 과정을 소개했다.
이어 “2026시즌 가장 큰 목표는 메이저 대회 우승이다. 그리고 다시 다승에 도전하겠다”는 목표를 밝혔다.
지난 시즌 KLPGA 정규투어에서 2승, 드림투어에서 4승을 휩쓸며 차세대 스타로 자리매김한 김민솔(20·두산건설 We've)은 2년 연속 뉴질랜드에서 시즌을 준비하고 있다.
김민솔은 “첫 시즌을 치르며 비거리가 길수록 더 많은 기회를 얻는다고 느껴서, 이번 전지훈련에서는 비거리 향상에 집중하고 있다. 이곳은 해가 늦게 지기 때문에 마음껏 훈련하고 있다”고 덧붙였다.
올 시즌 신인상에 도전하는 김민솔은 “지난해 2승을 기록하며 정말 행복한 시즌을 보냈다”며 “올해는 지난 시즌보다 1승을 추가한 3승을 달성해 좀 더 성장한 모습을 보여주고 싶다”고 각오를 다졌다.
지난해 데뷔 이후 생애 첫 우승을 차지한 이율린(24·두산건설 We've)은 태국에서 훈련을 하고 있다.
그는 “여름에도 좋은 성적을 얻기 위해서 더운 태국에서 훈련하고 있다”며 “지난 시즌에 우승하면서 퍼트의 중요성을 다시 한번 느꼈다. 그래서 이번 전지훈련에서는 퍼트와 아이언 그린 적중률을 높이는 훈련에 집중하고 있다”고 했다.
이율린은 이어 “우승하고 나니 정말 행복했다. 우승은 할 때마다 기쁠 것 같아 올 시즌에는 다승을 꼭 해보고 싶다. 내친 김에 개막전에서 우승하고 싶다”고 각오를 다졌다.
2026 KLPGA 정규투어 개막전인 리쥬란 챔피언십(총상금 12억 원)은 오는 3월 12일부터 나흘간 태국 촌부리에 위치한 아마타스프링 컨트리클럽에서 열린다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
