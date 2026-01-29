창립 47주년 소노인터내셔널…‘소노 브랜드데이’ 진행
대명소노그룹 소노인터내셔널이 올해 창립 47주년을 맞아 고객들에게 감사의 의미를 담아 풍성한 혜택이 포함된 ‘소노 브랜드데이’ 프로모션을 진행한다.
강원도 홍천을 비롯한 전국 20개의 소노호텔앤리조트에서 객실과 함께 조식 뷔페, 레이트 체크아웃 등 특별 혜택을 누릴 수 있는 ‘소노 브랜드데이’ 패키지를 선보인다.
‘소노 브랜드데이’ 패키지는 이달부터 2월 9일까지 최대 43% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 객실 1박, 조식 뷔페 이용권(2인) 기본 구성과 함께 특별 혜택이 포함된다.
특별 혜택으로 미취학 아동 대상 조식 뷔페 무료 이용권(1인)과 지점별로 이용 가능한 워터파크 또는 사우나 50% 할인권(4인)이 제공된다.
공식 홈페이지를 통해 예약하는 고객을 대상으로는 주중(월~목) 입실 시 15시 레이트 체크아웃 혜택을 누릴 수 있다. 판매 기간은 2월 9일까지이며, 투숙 기간은 4월 30일까지다.
다양한 이벤트도 마련했다. ‘소노 브랜드데이’ 패키지를 구매한 고객 중 추첨을 통해 티웨이항공 캐나다 밴쿠버 왕복 항공권을 경품으로 제공한다. 2월 1일까지 공식 홈페이지를 통해 패키지 예약 시 즉시 사용 가능한 3만원 할인 쿠폰을 매일 선착순 100명에게 제공한다.
항공권, 기프티콘 등 다양한 경품을 제공하는 퀴즈 이벤트도 진행한다. 2월 9일까지 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지 속 퀴즈의 정답을 맞힌 고객을 대상으로 추첨을 통해 독일 프랑크푸르트 2인 왕복 항공권, 일본 사가 2인 왕복 항공권, 치킨·케이크 기프티콘 등 경품을 증정한다.
각 이벤트의 경품 당첨자에게는 2월 28일 이내에 개별 안내 문자가 발송될 예정이다.
1979년 설립된 대명소노그룹은 올해로 창립 47주년을 맞았다. 대명소노그룹 소노인터내셔널은 국내 20개 호텔·리조트에 1만2000여개의 객실을 운영 중이다. 미국, 하와이, 프랑스, 태국 등 해외 진출도 본격화하며 글로벌 하스피탈리티 기업으로 도약하고 있다.
소노인터내셔널 관계자는 29일 “지난 47년간 소노와 함께해주신 고객분들께 감사의 마음을 전하고자 이번 브랜드데이 프로모션을 기획하게 됐다”며 “고객 만족을 최우선 가치로 삼고, 고객의 행복한 여정을 위한 최상의 서비스를 제공하겠다”고 말했다.
홍천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
