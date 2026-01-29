‘말차 유행’ 맥시코에서 이어진다…하동말차 새해 중남미 첫 선적
국내 MZ 세대를 비롯한 카공족, 직장인 사이에서 대유행을 일으킨 말차의 인기가 맥시코에서 이어진다.
하승철 하동군수가 이사장인 하동차&바이오진흥원은 지난 28일 진흥원 가공공장에서 하동말차 중남미 수출 올해 첫 선적식을 열였다고 29일 밝혔다.
맥시코를 대상으로 진행된 이번 수출은 차광 가루녹차 1.8t, 일반 가루녹차 3.6t 등 총 5.4t에 달한다. 하동 녹차 가공품의 해외시장 경쟁력을 다시 한번 입증하는 규모로 평가된다.
진흥원의 하동말차 중남미 수출 실적은 최근 지속적인 성장세를 보이고 있다. 수출량은 2022년 3.12톤에서 2025년 16.7톤으로 약 5.3배 증가했다. 수출액도 같은 기간 5만 1000달러에서 34만 7000달러로 약 6.8배 늘어났다.
진흥원은 성과를 바탕으로 중남미 지역을 전략 수출시장으로 육성할 계획이다. 올해 가루녹차 20t 이상을 중남미 지역에 수출한다는 목표다.
진흥원 관계자는 “이번 멕시코 수출은 하동 녹차의 품질과 경쟁력을 세계 시장에 다시 한번 알리는 계기”라며 “지속적인 품질관리와 해외 마케팅 강화로 안정적인 수출 기반을 구축하겠다”고 밝혔다.
하동=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
