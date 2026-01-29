“실행 의도 없어”…‘李 대통령 테러’ 글 올린 대학생 벌금 400만원
이재명 대통령이 더불어민주당 대선 후보였던 지난해 5월 이 대통령에 대한 흉기 테러 청부 글을 올렸던 대학생이 벌금형을 선고받았다. 재판부는 실제 범행 의도가 없었다고 판단했다.
29일 수원지법 형사13부(부장판사 장석준)는 공직선거법위반 등 혐의로 기소된 A씨에게 벌금 400만원을 선고했다.
재판부는 “피고인은 (당시) 대통령 후보자를 협박해 그 죄질이 좋지 않다”면서도 “범행 직후 게시글을 삭제하고 몇 시간 뒤 사과글을 게시했으며 자수 후 이 법정에 이르기까지 범행을 인정하고 있다. 실제 범행할 의도나 선거에 영향을 줄 의도가 없던 점 등을 고려했다”고 했다.
앞서 A씨는 지난해 5월 26일 오전 11시쯤 아주대 온라인 커뮤니티 에브리타임에 ‘오늘 이재명 칼로 찌르면 돈 드림 연락 ㄱㄱ’라는 내용의 글을 올린 혐의를 받는다. 이 대통령은 글이 올라온 당일 아주대에서 학생들을 만나 간담회를 열 예정이었다. 글이 올라온 이후 시작된 간담회는 별다른 문제 없이 진행됐다.
검찰은 지난 결심공판에서 A씨에게 징역 4개월을 구형한 바 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
