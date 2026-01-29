역 물품보관함에 봉투 하나만 ‘달랑’…피싱 수거책 경찰에 덜미

역 물품보관함. 대전경찰청 제공

경찰은 최근

카드 배송원을 사칭하는 수법이 잦아지고 있다며 주의를 당부했다.

안내된 연락처로 연락을 할 경우 “보안 상태 점검이 필요하다”며 원격제어로 악성 앱을 설치하고는 장기간 감시하면서 돈을 뜯어낸다.

이와 함께 “계좌가 범죄에 연루됐다.

고 속여 피해자를 숙박업소 등에 셀프 감금시킨 뒤 돈을 가로채는 방법도 자주 활용되고 있다.

경찰은 피해자에게 접근하는 방법은 다양하지만, 대부분은 피해자의 휴대전화에 악성 앱을 설치하면서부터 범행이 본격화된다고 설명했다.

금융기관·공공기관 사칭 피싱범들이 보내온 출처가 불분명한 인터넷 URL을 클릭하면 피싱사이트로 연결되거나 악성앱이 설치될 수 있다.

대전경찰 관계자는 “모르는 전화번호로 전화가 왔을 때는 항상 의심해야한다. 수사기관 등 공공기관은 절대 금전을 요구하지 않는다”며 “의심문자를 받았거나 악성 앱 설치가 의심스러운 경우 다른 휴대전화를 이용해 112에 신고하거나 가까운 경찰서에 방문하길 바란다”고 말했다.