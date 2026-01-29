역 물품보관함에 봉투 하나만 ‘달랑’…피싱 수거책 경찰에 덜미
기차역 물품보관함에서 보이스피싱 사기 금액을 수거하던 피싱 조직원이 경찰에 붙잡혔다.
대전동부경찰서는 통신사기피해환급법 위반 혐의로 40대 남성 A씨를 구속했다고 29일 밝혔다.
경찰에 따르면 대전동부서 피싱팀 소속 이시온 경사는 지난 7일 오후 2시10분쯤 순찰을 하다가 대전역 물품보관함에 한 남성이 편지봉투를 넣는 것을 우연히 발견했다.
대형 물품보관함에 작은 봉투 하나만 넣은 것을 수상하게 여긴 이 경사는 동료와 함께 상황을 조금 더 지켜보기로 했다.
40여분 뒤인 오후 2시50분쯤 A씨가 물품보관함을 열어 봉투를 갖고 가는 것을 확인한 이들은 즉시 그를 따라가 검문했다. A씨의 소지품에는 다른 사람 명의의 체크카드 4장과 현금 370만원이 있었다.
경찰이 A씨를 추궁하자 그는 본인이 보이스피싱 수거책이라는 사실을 인정했다. A씨는 현행범으로 체포됐다.
A씨는 지난해 11월부터 최근까지 전국의 물품보관함에 넣어둔 체크카드·현금을 갖고가는 수법으로 총 4070만원을 수거해왔던 것으로 드러났다.
압수된 카드 4장의 소유자들은 모두 검찰 사칭 보이스피싱에 속아 대전에 있는 숙박업소에서 ‘셀프 감금’을 하던 것으로 확인됐다. 이들은 자신이 보이스피싱을 당하고 있다는 사실조차 몰랐다고 한다.
경찰은 최근 정교한 시나리오를 바탕으로 이 같은 피싱범죄 시도가 증가하고 있다고 강조했다. 이중 카드 배송원을 사칭하는 수법이 잦아지고 있다며 주의를 당부했다.
이 수법은 피해자가 카드를 신청하지 않았음에도 배송원을 사칭해 “카드가 개설됐다”고 연락한 뒤 개인정보가 유출된것 같다며 고객센터로 연결을 유도한다.
안내된 연락처로 연락을 할 경우 “보안 상태 점검이 필요하다”며 원격제어로 악성 앱을 설치하고는 장기간 감시하면서 돈을 뜯어낸다.
이와 함께 “계좌가 범죄에 연루됐다. 1급 비밀사건이니 주변 사람들에게 발설하면 즉시 구속된다”고 속여 피해자를 숙박업소 등에 셀프 감금시킨 뒤 돈을 가로채는 방법도 자주 활용되고 있다.
경찰은 피해자에게 접근하는 방법은 다양하지만, 대부분은 피해자의 휴대전화에 악성 앱을 설치하면서부터 범행이 본격화된다고 설명했다.
금융기관·공공기관 사칭 피싱범들이 보내온 출처가 불분명한 인터넷 URL을 클릭하면 피싱사이트로 연결되거나 악성앱이 설치될 수 있다.
대전경찰 관계자는 “모르는 전화번호로 전화가 왔을 때는 항상 의심해야한다. 수사기관 등 공공기관은 절대 금전을 요구하지 않는다”며 “의심문자를 받았거나 악성 앱 설치가 의심스러운 경우 다른 휴대전화를 이용해 112에 신고하거나 가까운 경찰서에 방문하길 바란다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사