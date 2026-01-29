이준석 “부정선거 토론, 100대 1로 한판 붙자”
이준석 개혁신당 대표가 부정선거론을 주장하는 이들에게 ‘100대 1’ 토론을 제안했다.
이 대표는 29일 페이스북에 “부정선거론자들은 뒤에선 말을 바꾸면서 본인들 유튜브 채널에 ‘이준석이 토론을 피한다’고 정신 승리하고 있다”며 “한 명을 상대해 주면 또 다른 사람이 튀어나와 헛소리하는 패턴이 이어져 이제 지겹다”고 했다.
그는 “싹 긁어모아서 한 번에 정리해 드리겠다”며 “어차피 또 장난치다가 도망가겠지만 기회를 주니 비겁하게 숨지 말고 다 나오라”고 밝혔다.
토론 형식에 대해서는 “100대 1, 시간은 무제한”이라며 “넓은 공간에 다 모아놓고 저 혼자서 전부 상대해 주겠다”고 적었다.
참가 조건은 “노이즈 마케팅하려는 분들을 거르기 위해 1인당 참가비는 100만원, 대학생과 대학원생은 50만원이다. 저에게 주는 돈이 아니라 군부대를 지정해 기부하라”고 설명했다.
앞서 지난해 12월 9일 한 유튜브 채널을 운영하는 박세범씨는 “부정선거를 반박하면 1억원을 주겠다”며 이 대표에게 토론을 제안했다.
지난 6일 이 대표가 제안을 수락하면서 “1억 받으면 동탄 어디 애들 도서관에 책이라도 사줘야겠다 싶어서 설레고 있다”고 밝혔다.
이후 양측이 토론 일정을 조율하지 못하자, 지난 28일 박씨 측은 “이준석 대표님 도망간 건 아니죠”라며 이 대표를 도발했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
