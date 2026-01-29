시사 전체기사

김영환 지사 “SK하이닉스에 돔 구장 방안 모색” 제안

입력:2026-01-29 14:32
수정:2026-01-29 14:34
공유하기
글자 크기 조정

충북도, 오송역 5만석 규모 추진


김영환 충북도지사가 최태원 SK그룹 회장에게 5만석 규모의 돔 구장 건설에 관심을 가져달라고 공개적으로 제안해 눈길을 끈다.

김 지사는 29일 자신의 페이스북을 통해 “SK하이닉스가 지난해 이룩한 경이적인 실적에 대해 165만 충북도민과 함께 진심으로 축하드린다”며 “HBM 공장에 총 19조원이라는 대규모 투자를 결정하며 충북 청주를 선택해 주신 결단에 깊이 감사드리며 이를 높이 평가한다”고 말했다.

김 지사는 그러면서 “이번 기회를 계기로 충북 도민과 청주시민이 간절히 염원해 온 돔 구장 건설에 대해 SK하이닉스와 함께 지혜를 모을 수 있는 방안을 모색하고자 한다”고 밝혔다.

김 지사는 “돔 구장이 건설될 경우 SK하이닉스 임직원 여러분의 여가와 복지 향상에 기여함은 물론 지역의 정주 여건 개선에도 크게 이바지를 할 것”이라며 “기업의 사회적 책임과 공헌에 대해 평소 깊은 통찰을 보여주신 최태원 회장님의 철학에도 궤를 같이 한다고 생각한다”고 말했다.

김 지사는 이어 “돔 구장 건설은 경제성은 물론 국가균형발전과 체육발전 측면에서도 큰 기여를 할 것이라 확신한다”며 “기업의 사회적 책임이 지역의 미래와 맞닿을 때 그 가치는 더욱 오래 지속된다”고 전했다.

김 지사는 “기업의 결단은 지역의 미래를 바꾸고 그 미래는 다시 기업의 가치를 높이는 선순환으로 이어질 것”이라며 “충북은 그 길을 함께 걸을 준비가 되어 있다”고 전했다.

김 지사는 “대한민국의 미래를 선도해 온 SK하이닉스가 든든한 동반자로서 이 뜻 깊은 여정에 함께 해주길 기대한다”고 밝혔다.

도는 KTX 오송역 일원에 5만석 규모의 돔 구장을 건립을 추진하고 있다. 야구 뿐 아니라 콘서트·전시장 등 다양한 용도로 활용할 수 있는 시설을 구상하고 있다. 오송역은 경부선과 호남선이 갈라지는 국내 유일의 고속철도 분기역이고 수도권과 접근성이
뛰어난 강점을 살려 돔 구장의 성공 가능성이 충분하다는 판단이다.

도는 충북형 돔구장 건립을 위한 태스크포스(TF) 구성하고 충청권 대표 복합문화·스포츠 인프라가 될 돔구장 구축 방안을 논의하고 있다. 충북개발공사를 통해 내달까지 충북형 돔구장 기본구상 및 타당성 용역을 진행 중이다. 입지 여건, 적정 규모, 운영 모델, 재원 조달 방식 등을 종합적으로 검토하면서 구상을 구체화할 계획이다.

청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
홍성헌 기자
사회2부
홍성헌 기자
159
충북 소식을 전합니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
정부, 수도권 도심에 6만 가구 공급… 판교 신도시 2개 규모
“코스피 5000? 말이 되나” 조롱하다 역풍…체면 구긴 스타 유튜버
[속보] 장동혁 국힘 지도부, 한동훈 ‘제명’ 징계 의결
담배 싫다는 표정 때문? 40대 여성 폭행한 남성 체포
몽골기병처럼 몰아치는… 李대통령의 ‘SNS 국정’
“이래도 됩니까?”… 아이 사진 ‘박제’ 배현진 논란 확산
가세연 ‘이재명 소년원’도 무죄… 우인성 과거 판결 보니
美 재무 “한국 국회 승인할 때까지는 무역 협정은 없는 것” 압박
국민일보 신문구독