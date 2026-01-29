M6463·M6464 2월 28일 운행 시작…인천 영종·송도∼강남
인천시는 영종국제도시와 송도국제도시에서 서울 강남권을 연결하는 광역급행버스(M버스) 노선 M6463·M6464가 다음 달 28일부터 운행을 개시한다고 29일 밝혔다.
이번 M버스 신설은 영종·송도의 지속적인 인구 증가와 출퇴근 시간대 광역교통 수요에 대응하기 위한 것이다. 장거리 통근에 따른 시민 불편을 해소하고 대중교통 이용 편의를 높이기 위해 추진됐다.
M6463번 노선은 e편한세상영종하늘도시를 기점으로 운서역, 인천국제공항고속도로, 올림픽대로를 경유해 강남역과 양재꽃시장까지 운행된다. M6464번 노선은 힐스테이트레이크송도2차를 기점으로 송도더샵마스터뷰, 인천대입구역 등을 경유해 서울 강남권을 연결한다.
이들 노선 모두 영종·송도 주민들의 서울 접근성을 획기적으로 개선할 것으로 기대된다.
시는 운수사와의 협의를 통해 운행 개시일을 다음 달 28일로 확정했으며 차량 도입 및 운행준비, 운수종사자 대상 사전교육, 관계기관 협의 등 운행개시를 위한 최종 준비를 하고 있다.
운행 개시 초기에는 차량 수급 문제로 노선별 2대와 전세버스 1대 등 총 3대를 우선 투입해 운행한다. 향후 차량 수급과 운전기사 확보 상황을 고려해 단계적으로 증차가 이뤄진다.
이번 M버스 운행 개시로 출퇴근 소요 시간이 단축되고 기존 광역버스의 혼잡도도 완화될 전망이다. 또한 인천형 광역버스 준공영제 시행 이후 안정적인 운영 성과를 보여주는 대표적인 사례가 될 것으로 기대받고 있다.
장철배 시 교통국장은 “M6463·M6464는 영종·송도 지역 주민들의 광역 이동 편의를 높이기 위해 준비해 온 노선”이라며 “운행 개시일을 다음 달 28일로 확정한 만큼 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 개통 전까지 최종 점검에 만전을 기하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사