작년 역대 최다 방문객 기록한 ACC…올해도 전시·공연 풍성
개관 10주년인 작년 359만명 찾아
올해 신진작가·신기술 작품 등 다양
“아시아 넘어 세계 문화 플랫폼으로”
개관 10주년인 지난해 역대 최다 방문객 기록을 새로 쓴 국립아시아문화전당(ACC)이 올해에도 다양한 전시와 공연을 선보이며 ‘아시아 문화 교두보’ 역할을 이어간다.
ACC는 29일 오전 광주 동구 ACC디자인호텔에서 신년 기자간담회를 열고 올해 주요 공연과 전시 등을 소개했다.
올해 첫 ACC 전시는 발전 가능성이 있는 아시아 신진 작가를 발굴해 예술창작활동을 지원하고, 이를 전시로 소개하는 ‘ACC NEXT 아시아 신진 작가전’이다. 신진 작가전은 2월과 3월 관람객과 만난다.
8월에 열리는 ‘ACC 미래상: 김영은’ 전시는 주목할만 하다. ‘ACC 미래상’은 혁신적인 미래가치와 가능성을 확장시킨 예술가의 초대형 신작을 지원하는 전시다. 김영은 작가는 사운드·영상·설치미술 작가로, 이번 전시에서는 100채널 스피커와 어쿠스틱 패널, 조명 등을 설치해 압도적인 몰입감을 선사할 예정이다. 이 전시는 복합전시1관에서 펼쳐진다.
또한 올해 11회째를 맞은 ‘ACT 페스티벌(Art&Creative Technology) 2026’은 예술과 첨단기술을 결합한 문화축제로, 오는 10월 ‘아이·휴먼(I·Human)’을 주제로 열린다. 전시에서는 ‘피지컬 AI’ 기반 로보틱스 작품 및 몰입형 확장현실(XR), 시각예술과 사운드 아트를 접목한 퍼포먼스 등 다양한 미디어 아트 융복합 콘텐츠 작품을 만나볼 수 있다.
특히 오는 2월 지역을 기반으로 활동하는 지역 작가전 ‘파편의 파편: 박치호·정광희’가 관람객을 맞는다. 박치호, 정광희 작가는 ‘ACC 지역협력협의회’ 추천 작가로, 남도 수묵 미학을 현대적으로 확장한 작품들을 선보인다.
올해 새롭게 개관하는 전시7관에서는 ‘ACC 뉴스트(NEWST)’를 통해 선정된 지역 작가 전시가 오는 3~8월 순차적으로 열린다. ACC는 지난해 광주전남지역에서 주로 활동하는 작가만을 대상으로 한 공모를 실시해 이정기, 서영기, 양나희, 임수범·하승완 등 총 4팀(5인)을 선정, 작품 창작활동 및 전시를 지원한다.
광주광역시에 위치한 ACC는 지역적 저력이 있는 판소리와 극장의 강점인 문화기술을 결합한 미디어 판소리극을 문화전당 제1의 대표 브랜드 공연으로 육성하고자 미디어 판소리극 다섯 마당을 지난 2018년부터 제작하고 있다. 그동안 ‘드라곤 킹(2018, 원작 수궁가)’, ‘두 개의 눈(2021, 2025, 원작 심청가)’, ‘시리렁 시리렁(2025, 원작 흥보가)’을 선보였으며, 특히 ‘시리렁 시리렁’은 ‘범 내려온다’ 열풍을 일으킨 ‘드라곤 킹’ 제작진이 다시 뭉쳐 많은 화제를 모았다. 이어 올해는 미디어 판소리 연작 시리즈 네 번째 작품 ‘적벽(가칭)’을 준비 중이다.
앞서 2015년 11월 개관한 ACC는 개관 10주년을 맞은 지난해 최다 방문객 수 359만명을 돌파했다. 누적 방문객 수는 2247만명이다. 개관부터 지난해까지 ACC가 제공한 콘텐츠는 총 2277건으로, 이 중 창·제작 콘텐츠의 비중이 79.4%(1809건)에 이른다.
김상욱 국립아시아문화전당장은 “이제 아시아를 넘어 세계 문화예술의 플랫폼 역할을 통해 문화예술의 발신자 및 수신자로서의 역할을 보다 확대하고자 한다”면서 “또한 지역사회와의 소통을 통해 ACC의 문턱을 낮추고 문화예술에 대한 만족도를 높이는 한편 방문객 모두가 문화예술의 가치를 함께 누릴 수 있도록 더욱 노력하겠다”라고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
