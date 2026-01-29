알리, 테무…中 플랫폼 직구 주의보 “14.5% 안전 부적합”
알리익스프레스, 테무, 쉬인 등 중국 해외 직구 플랫폼에서 판매되는 제품 수백 개가 국내 안전 기준을 위반한 것으로 드러났다. 기후에너지환경부는 해당 제품들의 국내 유통을 즉각 차단 조치했다.
29일 기후부는 이 같은 내용을 담은 ‘2025년도 해외직구 제품 안전성 조사 결과’를 발표했다. 기후부는 지난해 1~12월 해외 온라인 플랫폼에서 판매 중인 3876개 제품을 직접 구매해 안전성을 검사했다.
조사 대상은 생활화학제품(방향제, 세정제 등) 2000개, 금속장신구(귀걸이, 목걸이 등) 1536개, 석면함유 우려 제품(오토바이 브레이크 패드 등) 340개 등이다.
검사 결과, 전체의 약 14.5%에 해당하는 563개 제품이 국내 안전 기준 부적합 판정을 받았다. 품목별로는 생활화학제품이 357개로 가장 많았고, 금속장신구 149개, 석면함유 제품 57개가 뒤를 이었다.
이들 제품은 ‘생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률’, ‘화학물질등록평가법’, ‘석면안전관리법’ 등 현행법상 안전 기준을 충족하지 못했다.
기후부는 적발된 제품 정보를 초록누리, 석면관리종합정보망, 소비자24 등 관련 사이트에 공개하고 해당 플랫폼 사업자에게 판매 차단을 요청했다. 아울러 관세청과 협조해 해당 제품들의 국내 반입을 원천 봉쇄할 방침이다.
조현수 기후부 환경보건국장은 “해외직구는 안전성에 대한 확인이 어려운 만큼 국민 건강에 직접적인 위해로 이어질 수 있다”며 “앞으로도 국민이 많이 이용하는 해외직구 제품을 중심으로 안전성 조사를 지속하고, 국내 안전기준에 부적합한 제품에 대해서는 정보 공개와 유통 차단을 신속히 추진해 국민 건강보호에 최선을 다하겠다”고 강조했다.
