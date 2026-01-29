배두나, 베를린영화제 심사위원 참여… “국제적 명성”
배우 배두나(47)가 제76회 베를린국제영화제 심사위원을 맡는다.
배두나는 다음 달 12일(현지시간)부터 열흘간 열리는 베를린영화제 심사위원으로 위촉됐다고 영화제 집행위원회가 28일 밝혔다. 베를린영화제는 칸, 베네치아와 함께 세계 3대 영화제로 꼽힌다. 한국 영화인이 이 영화제 심사위원을 맡은 건 2006년 배우 이영애, 2015년 봉준호 감독에 이어 세 번째다.
영화제 측은 배두나에 대해 “한국을 대표하는 배우 중 한 명으로 청룡영화상 신인여우상(‘플란다스의 개’)과 아시안 필름 어워드 여우주연상(‘도희야’) 등 권위 있는 상들을 받았다”며 “워쇼스키 자매 감독의 ‘클라우드 아틀라스’와 ‘주피터 어센딩’, 넷플릭스 드라마 ‘센스8’를 통해 국제적 명성도 쌓았다”고 소개했다.
배두나는 감독 레이널도 마커스 그린(미국), 민 바하두르 밤(네팔), 히카리(일본) 등과 함께 최고 영예의 황금곰상(작품상)을 비롯한 경쟁 부문 수상작들을 선정한다. ‘파리, 텍사스’ ‘베를린 천사의 시’ ‘퍼펙트 데이즈’ 등으로 유명한 독일 거장 빔 벤더스 감독이 심사위원장을 맡는다.
올해 베를린영화제에 초청된 한국 작품은 3편으로 경쟁 부문 진출작은 없다. 7년 연속 초청받은 홍상수 감독의 ‘그녀가 돌아온 날’이 파노라마 부문, 제주 4·3사건을 다룬 정지영 감독의 ‘내 이름은’은 포럼 부문에서 상영된다. 유재인 감독의 장편 데뷔작 ‘지우러 가는 길’은 성장영화를 소개하는 제너레이션 14플러스 부문에 초청됐다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사