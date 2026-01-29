시사 전체기사

도심 속 초록 세상 ‘조경·정원 박람회’

입력:2026-01-29 14:13
'대한민국 조경·정원 박람회'가 열린 29일 서울 강남구 코엑스를 방문한 관람객들이 전시부스를 둘러보고 있다.


최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

