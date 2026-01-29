TK행정통합 공은 이제 국회·정부로…갈등 불씨는 여전
대구·경북 행정통합이 경북도의회 동의로 절차적 정당성을 확보함에 따라 입법의 단계로 넘어가게 됐다. ‘선통합 후조율’을 외치며 속도전을 치러 통합 고비를 넘겼지만 갈등 불씨는 여전히 품고 있다는 목소리가 나온다.
29일 대구시와 경북도에 따르면 행정통합 특별법안을 이날 발의할 예정이었지만 국회의원 추가 서명 등 조율 작업이 필요하다고 보고 연기하기로 했다. 두 시·도는 30일 발의를 목표로 지역 의원들과 협의 중이다.
‘대구경북특별시 설치 및 한반도 신경제 중심축 조성을 위한 특별법’은 7편, 17장, 18절 335개조로 구성됐다. 4명의 정무직 부시장을 두는 내용 등 자치 조직 운영 관련 조항을 넣었고 광역통합교부금 신설 등 재정확보 방안도 명시했다. 특별시장에게 규제프리존이나 투자진흥지구 지정 권한 등을 부여해 국내 최고 투자 유망 지역을 조성할 수 있도록 하는 조항도 들어있다. 군 공항 이전 사업에 국가의 행정적, 재정적 지원이 가능하도록 하는 근거도 넣었다. 특별법 대로라면 대구경북특별시를 국제공항과 항만을 보유한 글로벌 도시로 키울 수 있다.
하지만 민감한 사안을 결론 내지 않고 넘겨 이후 다시 갈등을 일으킬 가능성도 있다. 경북 안동시 등 통합에 반발하는 경북 북부권은 통합지자체 청사 경북도청으로 명시, 공공기관 이전 최우선 고려, 균형 발전을 위한 대규모 사업 등을 요구하고 있다. 대구·경북은 대구시청과 경북도청을 모두 활용한다고만 정의해 통합청사 위치 논란을 피했지만 결국 통합청사와 통합시의회청사 위치를 두고 갈등이 불거질 가능성이 있다.
이밖에도 북부권이 원하는 정도의 권한 이양과 지원이 이뤄질 수 있을지도 담보하기 어렵다. 입법 과정에서 정부의 지원안이 구체화됐을 때 대구·경북이 바라는 것과 차이가 있을 가능성도 배제할 수 없다. 기초단체들의 권한을 강화한다는 대구·경북의 기조도 행정통합 취지와 맞지 않는다는 비판을 피하기 어려울 전망이다.
이를 의식한 듯 경북도는 연일 경북 북부권에 대한 장밋빛 청사진을 제시하고 있다. 경북도는 북부권에 올해부터 10여년간 중·중장기로 바이오·관광·에너지 3대 성장엔진(15대 과제)에 3조1000억원을 투자한다는 계획을 밝히기도 했다.
