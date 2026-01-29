천안에 80㎿ AI 데이터센터 건립…1조2000억원 투자협약
충남 천안에 80㎿ 규모 인공지능(AI) 데이터센터가 들어설 전망이다.
충남도는 29일 기업 금강, 천안시와 1조2000억원 규모의 투자협약을 체결했다고 밝혔다.
금강은 2029년까지 천안시 직산읍 군서리 일원 10만2642㎡의 부지에 80㎿ 규모의 AI 데이터센터를 건립한다. 이미 부지를 확보하고, 한국전력과 80㎿ 규모 전기 사용 계약을 완료했다.
천안 AI 데이터센터 자금 운용은 파인앤파트너스자산운용주식회사가 맡기로 했다.
금강은 천안 AI 데이터센터 조성 과정에서 발생할 신규 고용 인원 200여명을 지역에서 우선 채용할 예정이다. 또 지역 생산 농수축산물 소비 촉진에도 협력하기로 했다.
도는 천안 AI 데이터센터가 가동하면 연간 200억원에 달하는 지역경제 유발 효과가 있을 것으로 보고 있다.
또 이번 투자 유치가 천안의 우수한 교통·입지 여건과 안정적인 전력·산업 인프라를 바탕으로 성사된 만큼, 충남이 AI·데이터 산업 생태계 조성 핵심 거점으로 발전하는 계기가 될 것으로 내다봤다.
김석필 천안시장 권한대행은 “AI 데이터센터 유치는 천안이 첨단 산업 데이터 허브로 거듭나는 강력한 마중물이 될 것”이라며 “기업의 디지털 전환을 지원해 지역 경제의 혁신 성장을 이끌겠다”고 말했다.
김태흠 충남지사는 “AI 데이터센터는 AI와 빅데이터, 클라우드 산업을 뒷받침하는 디지털 경제의 심장이고, 국가 경쟁력을 좌우하는 전략적 기반 시설”이라며 “이번 협약은 충남이 대한민국 AI·데이터 산업의 중심지로 도약하고, 양질의 일자리 창출과 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 의미가 있다”고 강조했다.
