가스라이팅 피해자 돈 뺏고 살인까지…50대 여성 무기징역
공범 남성 2명 각각 징역 25년·27년
가스라이팅(심리적 지배)한 피해자의 돈을 빼앗고 살해한 뒤 시신까지 유기한 일당에게 중형이 선고됐다.
광주지법 목포지원 형사1부(재판장 정현기)는 29일 강도살인 및 시체유기 등 혐의로 기소된 50대 여성 A씨에게 무기징역을 선고했다. A씨와 함께 범행에 가담한 50대 남성 2명에 대해서는 각각 징역 25년과 27년을 선고했다.
A씨 등은 지난해 5월 15일 심리적으로 지배한 50대 여성 B씨를 차량에 태워 전남 목포 시내를 돌아다니며, 차 안에서 무차별 폭행해 B씨를 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
이들은 돈을 마련하라고 윽박지르며 폭행하다가 B씨가 숨지자, 시신을 차량 뒷자석에 숨겨 3개월 가량 공터에 방치한 것으로 드러났다.
A씨는 B씨로부터 수차례에 걸쳐 돈을 갈취하다, B씨가 더 이상 돈을 마련하지 못하자 폭행을 시작했으며 이 과정에서 평소 알고 지내던 남성 2명을 범행에 가담시킨 것으로 조사됐다. 범행에 가담한 남성들도 A씨로부터 심리적 지배 상태에 놓였던 것으로 조사됐다.
재판부는 A씨에 대해 “자신의 뜻을 거스르는 피해자를 조금도 용납하지 않고, 그 자녀나 형제에도 돈을 빌리게 해 금전적 피해를 입히는 등 경제적 이익을 얻기 위한 수단으로 여겼다”며 “인간에 대한 존중이라는 인식이 있는지 의문이 들고, 사회에서 격리할 필요가 있는 것이 아닌가 생각하게 된다. 유족들도 강력한 처벌을 촉구하고 있다”고 판시했다.
목포=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사