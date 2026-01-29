남원시, 모노레일 중단 책임 ‘400억대 배상’ 확정
대법 “실시협약 유효”…춘향테마파크 소송 최종 패소
400억대 배상금 시민 부담으로
전북 남원시가 춘향테마파크 모노레일 사업을 중단한 책임으로 400억원대 손해배상금을 물게 됐다. 대법원은 남원시가 체결한 실시협약이 유효하다며 협약 해지에 따른 손해를 배상할 책임이 있다고 판단해 시의 상고를 기각했다. 이로써 남원시는 원금 408억원에 지연 이자까지 포함한 막대한 배상금을 시민 혈세로 부담하게 됐다.
대법원 1부(주심 노태악 대법관)는 29일 모노레일 사업 금융 대주단이 남원시를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송 상고심에서 남원시의 상고를 기각하고 원고 승소로 판결한 원심을 확정했다.
춘향테마파크 모노레일 사업은 2020년 남원시가 민간 사업자와 협약을 맺으며 추진됐다. 민간이 약 405억원을 투입해 모노레일 등 시설을 조성해 기부채납하고, 대신 20년간 운영권을 갖는 방식이었다. 사업비는 남원시 보증을 바탕으로 금융 대주단 대출로 조달됐다.
하지만 2022년 7월 민선 8기 최경식 시장 취임 이후 상황이 급변했다. 최 시장은 “사업성이 불투명하다”며 실시협약에 따른 사용·수익 허가를 내주지 않았고, 모노레일 수요가 과대 산정됐다는 이유로 사업 재검토를 지시했다. 내부 감사 결과를 토대로 담당 공무원 5명에 대한 징계도 이뤄졌다.
결국 모노레일은 개통식조차 열지 못한 채 2022년 8월 임시 운행에 들어갔고, 1년 6개월 만인 2024년 2월 운영이 전면 중단됐다. 사업자에 자금을 빌려준 금융 대주단은 2023년 12월 남원시를 상대로 408억원 규모의 손해배상 소송을 제기했다.
1·2심 재판부는 모두 “실시협약을 무효로 볼 수 없다”며 대주단의 손을 들어줬다. 남원시는 “공공재산 관리의 정당성을 가리기 위한 불가피한 상고”라며 대법원에 상고했으나, 법조계 안팎에서 제기된 ‘패소 가능성’ 우려를 넘지 못했다. 소송이 장기화되면서 하루 1000만원이 넘는 지연 이자도 누적됐다.
대법원은 원심 판단을 그대로 유지했다. 대법원은 “실시협약 체결 과정에서 지방재정법상 투자심사를 거치지 않았더라도 협약자체가 위법하다고 보거나 대외적 효력을 부인하기는 어렵다”고 판단했다.
남원=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
