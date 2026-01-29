겨울 철새 대규모 도래…AI 방역 고삐 죄는 경남도
경남도는 겨울 철새 대규모 도래로 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생 위험이 커짐에 따라 재난안전대책본부를 가동하는 등 차단방역 대응 태세를 강화하고 있다고 29일 밝혔다.
올겨울 들어 겨울 철새가 찾아오면서 최근 창원 주남저수지에서 고병원성 조류인플루엔자가 검출돼 도내 발생 우려가 커지고 있다.
지금까지 전국 가금농장에서 고병원성 조류인플루엔자가 38건 발생했고, 야생조류에서도 38건이 검출됐다.
국립생물자원관의 1월 겨울 철새 서식 현황 조사에 따르면 경남 도내에는 약 8만 6000마리의 야생 철새가 서식 중이며 이는 지난달보다 약 5% 늘어난 수치다.
경남의 주요 철새 도래지인 창원 주남저수지 1만 2000마리, 창녕 우포늪 4000마리, 김해 화포천 4000마리로 조사됐다.
경남도는 집중 소독 주간(1월 26일~2월 14일)을 지정하고, 공동방제단 86개 반과 시군 보유 소독차량 33대를 동원해 철새도래지 주변 도로와 인근 가금농장에 매일 2회 이상 소독을 하고 있다.
앞서 지난해 9월부터 도내 주요 철새도래지 12곳을 출입통제구간으로 지정하고 축산 관련 차량과 종사자 출입을 금지했다. 또 도내 모든 가금사육 농장에 방사 사육을 금지하는 행정명령을 시행했다.
이와 함께 거점소독시설과 통제초소를 운영해 농장 출입 통제를 강화하고 있다. 전국적으로 피해가 집중되고 있는 산란계 농가의 방역 강화를 위해 5만 마리 이상 산란계 농가 50호에 공무원 전담관을 배치했다.
정창근 경남도 동물방역과장은 “야생철새 활동이 활발한 시기에는 작은 방역 소홀도 조류인플루엔자 발생으로 이어질 수 있다”며 “가금농가는 축사 내 야생동물 유입 차단망을 점검하고, 축사 출입 시 전용 의복과 장화를 반드시 착용해 달라”고 당부했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사