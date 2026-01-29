미국 급파 김정관, 29일 러트닉과 회동 …美 “국회 승인 없으면 협정도 없다” 압박
김 장관 “국내 입법 오해 없게 잘 설명”…크리스 라이트 에너지부 장관 등과도 회동 예정
베선트 “국회 승인 없으면 협정은 없는 것” 압박
트럼프 발언 이후에도 행정명령 등 구체적 조치는 아직 없어
도널드 트럼프 미국 대통령이 한국에 대한 관세 인상을 전격적으로 선언한 지 이틀 만인 28일(현지시간) 김정관 산업통상부 장관이 미국 워싱턴에 급파됐다. 김 장관은 카운터파트인 하워드 러트닉 상무장관 등과 회동할 계획이다. 김 장관의 방미 결과에 따라 이번 관세 재인상 논란이 조기에 수습될지, 아니면 장기 협상 국면으로 이어질지 윤곽이 드러날 것으로 보인다.
김 장관은 이날 오후 워싱턴 인근 덜레스공항 도착 직후 취재진과 만나 29일 오후(한국시간 30일 오전) 러트닉 상무장관을 만나 미국 측의 진의를 파악할 예정이라고 전했다.
김 장관은 트럼프 대통령이 한국에 대한 관세를 현 15%에서 25%로 올리겠다고 한 것에 대해 “저희가 듣기에는 일단 국내 입법 진행 상황에 대해 불만을 가진 걸로 알고 있다”며 “트럼프 대통령도 그렇게 이야기를 하셨고, (트럼프 대통령의 관세 언급 이후) 중간에 러트닉 장관과 한번 연락을 했었는데 그런 생각을 하고 있었다”고 말했다.
김 장관은 그러면서 “우리 국내 입법 진행 상황에 대해 오해가 없도록 잘 설명하고 미국과의 협력·투자와 관련해서는 한국 정부의 (입장에) 변화가 없기 때문에 그런 내용을 충실히 잘 설명하려 한다”고 밝혔다. 그는 트럼프의 관세 언급 뒤 미국 정부가 해당 관세의 관보 게재 절차에 들어갔다는 보도와 관련해선 “보통 이런 이야기가 나오면 준비를 하는 건 실무자로서는 당연한 절차일 테니까 저는 그 정도 수준으로 알고 있고 좀 더 구체적 내용은 협의를 해보겠다”고 설명했다.
김 장관은 미국 일각에서 한국 정부의 쿠팡 사태 대응을 문제 삼는 것과 관련해서는 “그런 내용이 관세 같은 본질적인 이슈에 대해서 영향을 주는 정도는 아니라고 생각한다”고 말했다.
김 장관은 이번 방미 기간 크리스 라이트 에너지부 장관, 더그 버검 국가에너지위원장 등과도 면담을 진행한다. 이 자리에서 대미 투자와 관련해 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트, 미국 내 원자력발전소 건설 등 투자 계획에 대한 논의가 이뤄질지 주목된다. 최근 트럼프는 알래스카 LNG와 관련해 한국과 일본에서 막대한 자금을 확보했다고 설명한 바 있다.
미국 측의 압박은 강도가 세지고 있다. 스콧 베선트 재무장관은 이날 트럼프 대통령의 한국에 대한 관세 25% 인상 발표와 관련해 “그들(한국 국회)이 승인(ratify)을 할 때까지는 무역 협정(trade deal)은 없는 것”이라고 말했다.
베선트 장관은 이날 CNBC 인터뷰에서 관련 질문에 이같이 답하며 “무역 협정을 통과시키지 않은 것은 한국 의회다. 승인 전까지는 25%의 관세가 적용될 것”이라고 말했다. 한국 국회의 대미투자특별법 처리를 의미하는 것으로 풀이된다.
베선트는 트럼프의 발표가 이미 협상을 마친 다른 국가들에 어떤 신호를 보내느냐는 질문에 “무역협정을 승인하라는 신호”라며 “이것이 일을 전진시키는 데 도움이 될 것이라고 생각한다”고 말했다.
트럼프 대통령은 지난 26일 트루스소셜에 올린 글에서 “한국 입법부가 우리의 역사적인 무역 합의를 입법화하지 않았기 때문에 자동차, 목재, 의약품 및 기타 모든 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다”고 전격적으로 선언했다.
트럼프는 하지만 이튿날 “우리는 한국과 함께 해결책을 마련할 것”이라며 협상에 열려 있다는 뜻을 시사했다. 실제로 트럼프는 관세 인상 선언을 했지만 행정명령이나 관보 게재 등은 행정조치는 아직 진행되지 않았다.
트럼프는 최근에도 그린란드에 소규모 병력을 파견한 유럽 8개국에 대한 관세 인상을 선언했다가 이를 취소한 바 있다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
