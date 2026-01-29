미국 급파 김정관, 29일 러트닉과 회동 …美 “국회 승인 없으면 협정도 없다” 압박

김 장관 “국내 입법 오해 없게 잘 설명”…크리스 라이트 에너지부 장관 등과도 회동 예정

베선트 “국회 승인 없으면 협정은 없는 것” 압박

트럼프 발언 이후에도 행정명령 등 구체적 조치는 아직 없어

김정관 산업통상부 장관이 28일(현지시간) 워싱턴DC 인근 덜레스국제공항을 통해 미국을 방문해 한국 취재진과 인터뷰하고 있다. 연합뉴스

트럼프 대통령이 한국에 대한 관세를 현 15%에서 25%로 올리겠다고 한 것에 대해 “저희가 듣기에는 일단 국내 입법 진행 상황에 대해 불만을 가진 걸로 알고 있다”며 “트럼프 대통령도 그렇게 이야기를 하셨고, (트럼프 대통령의 관세 언급 이후) 중간에 러트닉 장관과 한번 연락을 했었는데 그런 생각을 하고 있었다”고 말했다.

김 장관은 그러면서 “우리 국내 입법 진행 상황에 대해 오해가 없도록 잘 설명하고 미국과의 협력·투자와 관련해서는 한국 정부의 (입장에) 변화가 없기 때문에 그런 내용을 충실히 잘 설명하려 한다”고 밝혔다. 그는

트럼프의 관세 언급 뒤 미국 정부가 해당 관세의 관보 게재 절차에 들어갔다는 보도와 관련해선 “보통 이런 이야기가 나오면 준비를 하는 건 실무자로서는 당연한 절차일 테니까 저는 그 정도 수준으로 알고 있고 좀 더 구체적 내용은 협의를 해보겠다”고 설명했다.

관보 게재 등은 행정조치는 아직 진행되지 않았다.

트럼프는 최근에도 그린란드에 소규모 병력을 파견한 유럽 8개국에 대한 관세 인상을 선언했다가 이를 취소한 바 있다.