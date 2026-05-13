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[속보] “인텔 6.8% 급락” 나스닥 0.7% 하락 마감…인플레이션 우려 재점화

입력:2026-05-13 05:05
수정:2026-05-13 05:11
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김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

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