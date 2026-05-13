시사 전체기사 [속보] “인텔 6.8% 급락” 나스닥 0.7% 하락 마감…인플레이션 우려 재점화 입력:2026-05-13 05:05 수정:2026-05-13 05:11 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 콘텐츠랩 김상기 기자 kitting@kmib.co.kr 280 응원하기 독자들이 세상에서 가장 무섭습니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 靑 “김용범 국민배당금 발언은 개인 의견” 2 김용범 “AI 초과 이익, 국민배당금 원칙 논의해야” 3 장동혁·오세훈, 지방선거 목전까지 ‘따로 행보’ 4 張·韓 대리전 속 1+1=2 아니다… 내전에 갇힌 朴·韓 단일화 5 김용범 “AI 초과세수 활용 국민배당금 제안” 해당분야별 기사 더보기 1 씨티, 삼전 46만원·하이닉스 310만원으로 목표가 상향 2 코스피 7999 찍고 이상한 급락… 블룸버그 “국민배당금 영향” 3 블룸버그 “코스피 급락은 김용범 AI 국민배당금 제안 때문” 4 돌반지 안 사요…헉 소리나는 금값에 확 달라진 소비 풍경 5 “우리도 영업이익 N% 달라”… 더 무거워지는 성과급 청구서 해당분야별 기사 더보기 1 ‘최태원 동거인’ 김희영, 가짜뉴스 유포 유튜버에 승소 2 주왕산에서 숨진 초등생 “발 헛디뎌 추락했을 가능성” 높아 3 청송 주왕산에서 실종된 초등생 숨진 채 발견 4 이승환, 구미시장에 “‘형, 제가 잘못했습니다’ 한마디면 될 일” 5 포항서 여중생 집단폭행 신고…경찰 수사 해당분야별 기사 더보기 1 “얼굴 왜 저래”…수척한 푸틴에 온라인 술렁 2 성모상 입에 담배…‘종교 모독’ 이스라엘 병사들 징역형 3 3명 숨진 한타 크루즈선서 또 중태…WHO “추가 감염 우려” 4 “이란 답변, 형편없는 쓰레기”… 핵잠수함 위치까지 공개한 美 5 프랑스도 미국도… 한타바이러스 속속 추가 확진자 발생 해당분야별 기사 더보기 1 이등병이 된 단종 오빠…박지훈 “부담 없이, 웃기고 귀엽게” 2 나홍진 ‘호프’ 한국영화 희망 될까… 칸영화제 황금종려상 도전 3 ‘살목지’ 300만 돌파… ‘곤지암’ 넘어 역대 공포영화 흥행 2위 등극 4 이춘재 사건 다룬 ‘허수아비’, 몰입감 높은 전개로 인기몰이 5 20년 연기 베테랑 김향기 “첫 코미디 도전, 참 좋은 기점” 해당분야별 기사 더보기 1 안성재, 논란 보름 만 사과…“사과로 디저트 와인 제공” 2 원로배우 신구·박근형, 연극 ‘베니스의 상인’으로 다시 뭉친다 3 90세 신구·86세 박근형, 이번엔 ‘베니스의 상인’ 4 전기영화 ‘마이클’ 열기에… 마이클 잭슨 앨범 역주행 5 롯데월드 부산, 16일 미디어 기반 체험 어트랙션 ‘포비든캐슬’ 신규 오픈 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘최태원 동거인’ 김희영, 가짜뉴스 유포 유튜버에 승소 [속보]靑 “김용범 ‘국민배당금’ 발언 개인 의견…내부 논의 무관” 청송 주왕산에서 실종된 초등생 숨진 채 발견 [단독] ‘서울자가 김부장’ 장면처럼 골프장서 오간 ‘전분당 담합’ 밀약 씨티, 삼전 46만원·하이닉스 310만원으로 목표가 상향 ‘일본인 모녀 참변’ 음주운전 30대 1심서 징역 5년 “악성 민원에 안면마비”…법원, 학부모에 3000만원 배상 판결 울산청, ‘가짜 효도’로 아파트 따낸 5명 검찰 송치 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요