울산 바우처 택시 ‘만 80세 이상’으로 확대
울산시가 고령화 사회에 대응하고 교통약자의 이동 편의를 높이기 위해 바우처 택시 지원 대상을 대폭 확대한다.
울산시는 오는 2월 1일부터 교통약자 바우처 택시 이용 가능한 고령자 기준을 기존 ‘만 85세 이상’에서 ‘만 80세 이상’으로 낮춰 시행한다고 29일 밝혔다.
시는 앞서 1년 전부터 장애인, 임산부, 영아 등을 대상으로 바우처 택시 사업을 시행해왔으며, 이번 연령 기준 완화로 혜택을 받는 어르신이 기존 약 1만 4000명에서 약 3만 4000명으로 2만 명 이상 증가할 것으로 예상된다.
이번 확대 시행에 따라 만 80세 이상 울산시민은 누구나 바우처 택시 혜택을 받을 수 있다.
이용자들은 주민등록등본, 신분증 등을 지참하여 울산교통약자이동지원센터 앱 또는 문자·팩스로 신청하면 된다.
이용요금은 기본요금(3㎞) 기준 1000원이며, 상한액은 4500원(일반택시 요금의 약 22% 수준)이다.
나머지 금액은 울산시가 지원하며, 월 최대 4회까지 이용 가능하다.
울산시 관계자는 “고령자뿐 아니라 장애인, 임산부 등 교통약자들의 삶의 질 향상에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 특별교통수단인 ‘부르미’와 바우처 택시 증차 등 이동권 보장을 위해 지속적으로 지원을 확대하겠다”고 밝혔다.
자세한 사항은 울산광역시교통약자이동지원센터로 문의하면 된다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
