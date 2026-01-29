경주시, 352억원 규모 전기차 부품 공장 유치
경북 경주시는 29일 시청 대외협력실에서 경북도와 함께 자동차 차체 부품 전문기업 티에스오토모티브 간 전기차 신차종 제품 생산라인 구축을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.
시는 이번 투자가 안정적으로 추진될 수 있도록 경북도와 지방투자촉진보조금 지원을 검토하고 인·허가 등 행정적 지원과 산업단지 기반 여건 개선에 나설 방침이다.
티에스오토모티브는 352억원을 투입해 2028년 9월까지 경주시 외동읍 일원에 연면적 1만 960㎡ 규모의 신규 생산 라인을 구축할 계획이다.
현대자동차의 전기차(EV) 신차종 확대에 대응해 핵심 차체 부품의 기계 설비와 금형 라인 구축을 중심으로 추진된다. 신규 고용도 함께 이뤄질 예정이다.
생산 품목은 전방 엔진룸 구조 패널과 후방 언더바디 등 차량 안전과 직결되는 핵심 부품이다.
티에스오토모티브는 2015년 본사를 울산에서 경주로 이전한 자동차 차체 부품 전문기업이다. 이번 투자는 2019년 200억원 규모의 공장 증설 투자에 이은 두 번째 대규모 투자다.
민규현 티에스오토모티브 대표이사는 “경주시와 경북도의 협력으로 전기차 신차종 대응을 위한 생산 거점 구축이 본격화됐다”며 “지역사회와 상생하며 미래차 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.
주낙영 경주시장은 “기업이 안정적으로 투자하고 성장할 수 있도록 행정적 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.
