주광덕 시장 “남양주를 1등 도시로”…공간·산업·교통 대전환

주광덕 남양주시장이 29일 시청 다산홀에서 2026년 신년 기자회견을 열고 시정 비전을 발표하고 있다. 박재구 기자

경기 남양주시가 상급종합병원 유치와 첨단산업단지 조성, 교통혁명을 축으로 대한민국 1등 도시 도약을 위한 대전환 전략을 공식화했다.

시민의 일상 변화를 체감할 수 있는 정책도 강화된다. AI 기반 스마트 도시 구축, 돌봄·교육·청년 주거 지원 확대, 노인 일자리와 복지 인프라 확충, 생활권별 문화·체육시설 조성 등을 통해 전 세대를 아우르는 생활 밀착형 정책을 추진한다. 아울러 다산 정약용의 위민 정신을 도시 철학으로 삼아 공공브랜드 전략과 도시 정체성 확립에도 힘을 싣는다.