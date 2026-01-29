주광덕 시장 “남양주를 1등 도시로”…공간·산업·교통 대전환
경기 남양주시가 상급종합병원 유치와 첨단산업단지 조성, 교통혁명을 축으로 대한민국 1등 도시 도약을 위한 대전환 전략을 공식화했다.
주광덕 남양주시장은 29일 시청 다산홀에서 2026년 신년 기자회견을 열고 도시 공간 혁신과 산업생태계 전환, 교통 인프라 확충, 시민 체감형 일상혁신을 골자로 한 시정 비전을 발표했다.
주 시장은 “그동안 축적한 성과를 바탕으로 미래형 자족도시 완성을 향해 대한민국에서 가장 역동적으로 움직이는 도시가 되겠다”고 밝혔다.
남양주시는 우선 의료 인프라의 근본적 전환에 나선다. 인구 74만명을 넘어 100만 시대를 앞둔 상황에서 상급종합병원과 대학병원 유치를 본격화하고, 혁신형 공공의료원을 함께 조성해 중증 치료부터 돌봄까지 아우르는 지역 완결형 의료체계를 구축한다는 계획이다. 시는 이를 통해 의료 사각지대를 해소하고 경기 동북부 핵심 의료도시로 도약한다는 구상이다.
도시 공간 구조 역시 대대적으로 재편된다. GTX-B, 지하철 9호선, 경춘선이 만나는 왕숙지구는 복합쇼핑몰과 호텔, 환승터미널을 갖춘 입체적 복합도시로 조성되며, 왕숙2지구는 문화·교육 중심의 미래형 공간으로 개발된다. 덕소, 화도, 진접, 양정역세권, 다산·왕숙 연계 개발 등 원도심과 신도시를 아우르는 다핵형 도시 구조를 통해 균형 발전을 추진한다.
산업 분야에서는 왕숙도시첨단산업단지 착공을 기점으로 본격적인 산업생태계 대전환에 나선다. AI, ICT, 바이오·의료기기 산업을 중심으로 3000여개 기업 유치와 9만명 고용 창출을 목표로 하며, 우리금융그룹·카카오·신한금융그룹 등 대기업 투자를 바탕으로 수도권 최대 규모의 도시첨단산업단지로 육성할 계획이다. 화도읍 일원에는 AI 스마트에너지 데이터센터를 조성해 첨단 산업과 지역 상생 모델을 구축한다.
교통 분야에서는 철도와 도로를 아우르는 입체적 교통혁명이 추진된다. 지하철 9호선 연장, 별내선 추가 연장, 3·6호선 국가계획 반영, GTX-B 조기 추진을 비롯해 국지도 및 고속화도로 확충, 강변북로와 수도권순환고속도로 지하화 검토 등 광역·생활 교통망을 동시에 강화한다.
주 시장은 “사통팔달 남양주를 완성하겠다”며 “거침없는 철도망, 막힘없는 도로망 구축으로 시민들에게 저녁이 있는 삶을 돌려드리겠다”고 밝혔다.
시민의 일상 변화를 체감할 수 있는 정책도 강화된다. AI 기반 스마트 도시 구축, 돌봄·교육·청년 주거 지원 확대, 노인 일자리와 복지 인프라 확충, 생활권별 문화·체육시설 조성 등을 통해 전 세대를 아우르는 생활 밀착형 정책을 추진한다. 아울러 다산 정약용의 위민 정신을 도시 철학으로 삼아 공공브랜드 전략과 도시 정체성 확립에도 힘을 싣는다.
주 시장은 “남양주는 더 이상 베드타운이 아닌, 산업과 일자리, 삶의 질을 모두 갖춘 자족도시로 도약하고 있다”며 “74만 시민 모두가 남양주에 사는 것을 자랑스럽게 여길 수 있도록 대한민국 1등 도시를 향해 흔들림 없이 나아가겠다”고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
