대전·충남의회 “행정통합, 지역 자치권과 의회 독립성 보장해야”

홍성현(왼쪽) 충남도의회 의장과 조원휘 대전시의회 의장이 29일 기자회견에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 대전시의회 제공

양 의장은 광역지자체 간 통합은 지지하지만, 정부가 제시한 지원안이 여전히 형식적·의존형 분권에 머물러 있다며 지방정부로의 실질적 권한 이양이 필요하다고 강조했다.

이들은 “지역 주도의 혁신산업 육성, 이를 통한 주민들의 삶의 질 향상이 선순환 구조로 정착되려면 획기적인 권한이양을 바탕으로 연방에 준하는 자치권이 인정돼야 한다”고 말했다.

그러면서 “

국세와 지방세 비율이 72대 28인 현행 재정 구조로는 지방소멸 대응과 지역 주도 성장이 불가능하다. 지방재정 운영의 자율성을 제도적으로 보장해 실질적인 재정 분권을 실현해야 한다”며 “

통합특별시의 기반시설 조성과 주요 사업의 신속한 추진을 위해 예비타당성 조사 면제, 투자심사 제외 등을 명문화해야 한다”고 주장했다.

특별시의회와 특별시장 간 견제와 균형이 전제돼야 한다고도 역설했다.

현재 논의 중인 특별법안이 특별시장의 권한 강화에 집중된 만큼 권한의 불균형이 더욱 심화될 수 있다는 이유에서다.

이를 해소하기 위해 이들은 의회의 법적 지위를 ‘입법기관’으로 명시하고, 비례대표 의원의 정수를 현행 10%에서 20%까지 상향할 것을 요구했다. 의회의 조직·예산권을 중앙정부 및 특별시장으로부터 독립시키는 한편 일정 기간 위원회·사무처를 존속시킬 것도 요청했다.