대전·충남의회 “행정통합, 지역 자치권과 의회 독립성 보장해야”
대전시의회와 충남도의회가 대전·충남의 성공적인 행정통합을 위해 지역의 자치권 확대 및 의회의 독립성 보장을 요구하고 나섰다.
조원휘 대전시의회 의장과 홍성현 충남도의회 의장은 29일 대전시의회에서 공동 기자회견을 열고 “통합 특별시의회가 주민들의 대의기관이자 책임 있는 입법기관으로 자리 잡을 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 밝혔다.
양 의장은 광역지자체 간 통합은 지지하지만, 정부가 제시한 지원안이 여전히 형식적·의존형 분권에 머물러 있다며 지방정부로의 실질적 권한 이양이 필요하다고 강조했다.
이들은 “지역 주도의 혁신산업 육성, 이를 통한 주민들의 삶의 질 향상이 선순환 구조로 정착되려면 획기적인 권한이양을 바탕으로 연방에 준하는 자치권이 인정돼야 한다”고 말했다.
그러면서 “국세와 지방세 비율이 72대 28인 현행 재정 구조로는 지방소멸 대응과 지역 주도 성장이 불가능하다. 지방재정 운영의 자율성을 제도적으로 보장해 실질적인 재정 분권을 실현해야 한다”며 “통합특별시의 기반시설 조성과 주요 사업의 신속한 추진을 위해 예비타당성 조사 면제, 투자심사 제외 등을 명문화해야 한다”고 주장했다.
입법기관으로서 특별시의회의 독립성과 권한 보장이 필요하다는 입장도 내놨다. 특별시의회와 특별시장 간 견제와 균형이 전제돼야 한다고도 역설했다. 현재 논의 중인 특별법안이 특별시장의 권한 강화에 집중된 만큼 권한의 불균형이 더욱 심화될 수 있다는 이유에서다.
이를 해소하기 위해 이들은 의회의 법적 지위를 ‘입법기관’으로 명시하고, 비례대표 의원의 정수를 현행 10%에서 20%까지 상향할 것을 요구했다. 의회의 조직·예산권을 중앙정부 및 특별시장으로부터 독립시키는 한편 일정 기간 위원회·사무처를 존속시킬 것도 요청했다.
양 의장은 향후 자문단과 협의체를 구성해 특별시의회의 고유 권한과 자치권 보장 방안이 법률에 반영될 수 있도록 공동 대응한다는 계획이다.
이들은 “특별법 제정 직후 통합 실무준비단을 함께 만들고 의장단·상임위원회 및 통합 사무처를 구성할 것”이라며 “조례 정비 및 주민 참여제도 통합 방안을 신속히 마련하는 등 후속 과제도 차질 없이 추진하겠다”고 했다.
