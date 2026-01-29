국민의힘, 이혜훈 떠난 중·성동을 조직위원장에 최수진 임명
최수진 국민의힘 의원이 29일 서울 중·성동을 조직위원장으로 임명됐다. 해당 지역 조직위원장은 기획예산처 장관 후보자에서 낙마한 이혜훈 전 의원이 맡고 있었으나, 국민의힘은 이 전 의원의 후보자 지명 직후 제명 처리했다.
최보윤 국민의힘 수석대변인은 국회에서 최고위원회의가 끝난 후 중·성동을 조직위원장에 최 의원을 임명하는 안건을 의결했다고 밝혔다. 국민의힘은 이 후보자 제명 직후 중·성동을 조직위원장 공개 모집을 진행해왔다. 공개 모집에는 최 의원 이외에도 이영 전 중소벤처기업부 장관 등이 지원했던 것으로 전해졌다.
최 의원은 제약·바이오 분야 전문가로 국내 최초 우루사와 코큐텐을 개발하고, 세계 최초로 의료 빅데이터를 통합한 성과를 인정받았다. 과거 OCI 부사장으로 근무하는 등 중구와 인연을 맺어왔다. 비례대표 3번으로 22대 국회에 입성한 이후, 국민의힘 당 수석대변인, 원내수석대변인 등 당직을 역임해왔다.
22대 국회에선 과학기술정보방송통신위원회에서 활동하며 세계최초 합성생물학 제정법을 만들었고, R&D 지원정책 강화를 비롯해 2년 연속 NGO 국감우수상을 수상한 바 있다.
이번 중·성동을 조직위원장 임명 발표가 난 직후 최 의원은 “이혜훈 전 의원 출당 논란으로 상처를 입은 당원과 지역 주민들의 마음을 조속히 수습하고, 내실 있는 조직 재정비와 소통 중심의 정치로 다가오는 지방선거 승리와 지역 발전을 이루겠다”고 밝혔다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사