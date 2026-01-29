충남도, 올해 전기차 보조금 1440억원 투입
충남도는 올해 전기차 구매 보조금 1440억원을 투입해 1만3763대를 지원한다고 29일 밝혔다.
올해부터 내연기관차 교체 전환 지원금 9428대 분을 신설해 지원 폭을 넓혔다. 출고 후 3년 이상 경과한 내연기관차를 전기차로 교체하면 최대 130만원을 지원한다.
이와 함께 19세 이상 34세 이하 청년이 생애 최초로 전기차를 구매하면 최대 100만원의 보조금을 지급한다. 다자녀 가구(18세 이하 자녀)에는 2자녀 100만원, 3자녀 200만원, 4자녀 300만원을 추가 지원한다.
구매 보조금을 최대로 받으면 전기승용차는 1180만원, 전기화물차는 1850만원, 전기승합차 1억7000만원, 전기이륜차 160만원이다.
전기차 구매보조금 단가와 전환 지원금 신청 방법 등 자세한 내용은 시·군 누리집에서 확인할 수 있다.
