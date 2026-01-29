[단독] 김경 최측근, 후원회 회계 책임자였다… 짙어지는 차명 후원 의혹
CES 동행 최측근, 후원회 회계 책임자
‘차명 후원’ 지시 가능성 높아져
김경 전 서울시의원이 2023년 강서구청장 보궐선거를 앞두고 자신의 후원회 회계 책임자 이름으로 더불어민주당 중진 의원에게 차명 후원을 한 것으로 파악됐다. 고액 후원에 김 전 시의원의 지시가 있었을 가능성이 커지는 상황이다.
진종오 국민의힘 의원실이 29일 중앙선거관리위원회에서 받은 자료와 국민일보 취재를 종합하면 김 전 시의원의 최측근 A씨(55)는 김 전 시의원의 후원회 회계 책임자로 파악된다. 회계 보고서에 A씨의 직인이 찍혀있고, 후원회 연락망에는 A씨의 전화번호 중 일부가 입력돼 있다. A씨는 2023년 7월 민주당 중진 의원에게 500만원을 후원했는데 사실상 김 전 시의원이 A씨 명의로 차명 후원을 했다는 의혹이 나오고 있다.
A씨는 2023년 3월 서울대 공대 미래융합기술최고위과정(FIP)에서 김 전 시의원을 만난 것으로 추정된다. A씨는 올해 초 김 전 시의원의 미국 CES 출장에 함께 다녀오기도 했다. 출장 과정의 실무 조율 또한 A씨가 맡은 것으로 전해졌다. A씨는 김 전 시의원 가족 일가가 운영하는 사회복지법인의 이사도 맡고 있다. 일각에서는 A씨가 김 전 시의원 일가의 재무 관리를 일임해왔다는 의혹도 제기된다.
다만 A씨는 이같은 의혹에 입장을 내놓지 않고 있다. ‘김 전 시의원 지시로 차명 후원을 했는지’ 묻는 국민일보의 질문에 A씨는 답하지 않았다.
정치자금법에 따르면 타인의 명의나 가명으로 정치자금을 기부하는 것은 불법이다. 김 전 시의원은 가족 법인 직원 등의 이름을 빌려 후원한 의혹도 받고 있다. ‘급여’ ‘수고비’ 명목으로 송금한 후 착오가 있었다며 특정 계좌에 이체할 것을 요청한 것으로 전해졌다.
한편 경찰은 이날 김 전 시의원을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 경찰이 김 전 시의원을 소환 조사한 건 이번이 네 번째다. 김 전 시의원은 경찰에 출석하며 “국민 여러분께 심려를 끼쳐서 너무 죄송하다”며 “제가 지금 할 수 있는 것은 조사에 성실히 임하는 것뿐이라고 생각한다”고 말했다. 다만 강선우 무소속 의원(전 더불어민주당) 외 다른 의원에 후원한 적이 있는지 등을 묻는 질문에는 답하지 않았다.
경찰은 김 전 의원의 민주당 전방위 로비 정황이 담긴 녹취 파일이 저장된 이른바 ‘황금PC’를 확보해 수사를 확대할 전망이다. 해당 PC는 경찰이 지난 21일 서울시의회로부터 임의제출 받았는데, 김 전 시의원의 정책지원관들이 공용으로 사용해온 것으로 전해졌다. 녹취 파일에는 김 전 시의원이 강서구청장 보궐선거 출마를 위해 민주당 의원들과 접촉을 시도하거나 공천헌금 전달을 논의하는 정황 등이 포함된 것으로 알려졌다.
권민지 임송수 기자 10000g@kmib.co.kr
