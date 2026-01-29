[단독] 김경 최측근, 후원회 회계 책임자였다… 짙어지는 차명 후원 의혹

CES 동행 최측근, 후원회 회계 책임자

‘차명 후원’ 지시 가능성 높아져

김경 전 서울시의원이 29일 서울경찰청 공공범죄수사대에서 경찰 조사를 받기 위해 출석하며 발언하고 있다. 연합뉴스

정치자금법에 따르면 타인의 명의나 가명으로 정치자금을 기부하는 것은 불법이다. 김 전 시의원은 가족 법인 직원 등의 이름을 빌려 후원한 의혹도 받고 있다. ‘급여’ ‘수고비’ 명목으로 송금한 후 착오가 있었다며 특정 계좌에 이체할 것을 요청한 것으로 전해졌다.

김 전 시의원은 경찰에 출석하며

“국민 여러분께 심려를 끼쳐서 너무 죄송하다”며 “제가 지금 할 수 있는 것은 조사에 성실히 임하는 것뿐이라고 생각한다”고 말했다. 다만 강선우 무소속 의원(전 더불어민주당) 외 다른 의원에 후원한 적이 있는지 등을 묻는 질문에는 답하지 않았다.

해당 PC는 경찰이 지난 21일 서울시의회로부터 임의제출 받았는데, 김 전 시의원의 정책지원관들이 공용으로 사용해온 것으로 전해졌다. 녹취 파일에는 김 전 시의원이 강서구청장 보궐선거 출마를 위해 민주당 의원들과 접촉을 시도하거나 공천헌금 전달을 논의하는 정황 등이 포함된 것으로 알려졌다.