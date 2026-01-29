시사 전체기사

[단독] 김경 최측근, 후원회 회계 책임자였다… 짙어지는 차명 후원 의혹

입력:2026-01-29 11:24
공유하기
글자 크기 조정

CES 동행 최측근, 후원회 회계 책임자
‘차명 후원’ 지시 가능성 높아져

김경 전 서울시의원이 29일 서울경찰청 공공범죄수사대에서 경찰 조사를 받기 위해 출석하며 발언하고 있다. 연합뉴스

김경 전 서울시의원이 2023년 강서구청장 보궐선거를 앞두고 자신의 후원회 회계 책임자 이름으로 더불어민주당 중진 의원에게 차명 후원을 한 것으로 파악됐다. 고액 후원에 김 전 시의원의 지시가 있었을 가능성이 커지는 상황이다.

진종오 국민의힘 의원실이 29일 중앙선거관리위원회에서 받은 자료와 국민일보 취재를 종합하면 김 전 시의원의 최측근 A씨(55)는 김 전 시의원의 후원회 회계 책임자로 파악된다. 회계 보고서에 A씨의 직인이 찍혀있고, 후원회 연락망에는 A씨의 전화번호 중 일부가 입력돼 있다. A씨는 2023년 7월 민주당 중진 의원에게 500만원을 후원했는데 사실상 김 전 시의원이 A씨 명의로 차명 후원을 했다는 의혹이 나오고 있다.

A씨는 2023년 3월 서울대 공대 미래융합기술최고위과정(FIP)에서 김 전 시의원을 만난 것으로 추정된다. A씨는 올해 초 김 전 시의원의 미국 CES 출장에 함께 다녀오기도 했다. 출장 과정의 실무 조율 또한 A씨가 맡은 것으로 전해졌다. A씨는 김 전 시의원 가족 일가가 운영하는 사회복지법인의 이사도 맡고 있다. 일각에서는 A씨가 김 전 시의원 일가의 재무 관리를 일임해왔다는 의혹도 제기된다.

다만 A씨는 이같은 의혹에 입장을 내놓지 않고 있다. ‘김 전 시의원 지시로 차명 후원을 했는지’ 묻는 국민일보의 질문에 A씨는 답하지 않았다.

정치자금법에 따르면 타인의 명의나 가명으로 정치자금을 기부하는 것은 불법이다. 김 전 시의원은 가족 법인 직원 등의 이름을 빌려 후원한 의혹도 받고 있다. ‘급여’ ‘수고비’ 명목으로 송금한 후 착오가 있었다며 특정 계좌에 이체할 것을 요청한 것으로 전해졌다.

한편 경찰은 이날 김 전 시의원을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 경찰이 김 전 시의원을 소환 조사한 건 이번이 네 번째다. 김 전 시의원은 경찰에 출석하며 “국민 여러분께 심려를 끼쳐서 너무 죄송하다”며 “제가 지금 할 수 있는 것은 조사에 성실히 임하는 것뿐이라고 생각한다”고 말했다. 다만 강선우 무소속 의원(전 더불어민주당) 외 다른 의원에 후원한 적이 있는지 등을 묻는 질문에는 답하지 않았다.

경찰은 김 전 의원의 민주당 전방위 로비 정황이 담긴 녹취 파일이 저장된 이른바 ‘황금PC’를 확보해 수사를 확대할 전망이다. 해당 PC는 경찰이 지난 21일 서울시의회로부터 임의제출 받았는데, 김 전 시의원의 정책지원관들이 공용으로 사용해온 것으로 전해졌다. 녹취 파일에는 김 전 시의원이 강서구청장 보궐선거 출마를 위해 민주당 의원들과 접촉을 시도하거나 공천헌금 전달을 논의하는 정황 등이 포함된 것으로 알려졌다.

권민지 임송수 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
임송수 기자
경제부
임송수 기자
3850
임송수 기자입니다. 경제 분야 소식을 전해드립니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
정부, 수도권 도심에 6만 가구 공급… 판교 신도시 2개 규모
“코스피 5000? 말이 되나” 조롱하다 역풍…체면 구긴 스타 유튜버
[속보] 장동혁 국힘 지도부, 한동훈 ‘제명’ 징계 의결
담배 싫다는 표정 때문? 40대 여성 폭행한 남성 체포
몽골기병처럼 몰아치는… 李대통령의 ‘SNS 국정’
“이래도 됩니까?”… 아이 사진 ‘박제’ 배현진 논란 확산
가세연 ‘이재명 소년원’도 무죄… 우인성 과거 판결 보니
美 재무 “한국 국회 승인할 때까지는 무역 협정은 없는 것” 압박
국민일보 신문구독