경북도 ‘행정통합 반발’ 북부권에 10년간 3조1천억 투자한다

북부권에 바이오·관광·에너지 3대 성장엔진 중심으로 신 활력 프로젝트 추진

양금희 경북도 경제부지사가 29일 대구경북행정통합에 반대하는 북부권에 바이오·관광·에너지 3대 성장엔진 중심으로 10년간 3조1천억원을 투입하는 ‘신 활력 프로젝트’를 설명하고 있다. 경북도 제공



경북도는 대구시와 행정통합 논의 과정에서 소외 우려로 반발하는 북부권에 바이오·관광·에너지 3대 성장엔진 중심으로 ‘신 활력 프로젝트’를 추진한다고 29일 밝혔다.



올해부터 10여년 간 추진되는 이 프로젝트에는 중·중장기 15대 과제에 3조1000억원을 투자할 계획이다.



우선 안동과 도청 신도시, 예천의 기존 바이오산업은 첨단재생의료 분야로 확장한다.



안동 바이오 생명 국가산단과 도청 신도시 일원에 2000억원을 투입해 재생의료 연구시설과 의료산업에 필수적인 제조 인프라를 구축한다.



또 이를 안동의료원 이전, 의대 설립 등 논의의 기반으로 활용해 북부권을 바이오·의료산업 중심지로 키운다는 구상이다.



곤충, 천연물 기반 바이오산업에도 집중적으로 투자해 2000개 이상의 일자리, 1조원 이상의 생산유발 효과를 창출하겠다고 설명했다.



민간 주도 스마트팜도 도입할 예정이다.



도는 민간투자자와 함께 지주가 주주가 돼 배당수익을 나누는 5∼30㏊ 규모의 스마트팜을 설계하고 있다.



북부권 관광 활성화를 위해서는 안동문화관광단지 메리어트-UHC 호텔 건립(300실), 문경 일성콘도 되살리기 프로젝트(200실), 상주 경천대 웰니스 복합호텔 건립(150∼200실) 등을 검토 중이다.



지역 활성화 투자펀드 등 정책금융 4400억원가량을 활용할 방침이다.



에너지 분야에서는 안동호에 2032년 준공을 목표로 100㎿ 규모의 수상 태양광(1600억원) 단지 건립을 추진한다. 이는 8만 가구가 1년간 사용할 수 있는 시설이다.



이와 함께 북부권 포함 7개 시군에 영농형 태양광 생태계 구축(8400억원), 산불 피해지역 5개 시군에 풍력과 태양광을 혼합한 신재생 e숲(6000억원) 조성도 추진할 예정이다.



도는 에너지 사업을 주민이 지분투자 등으로 참여하고 수익 일부를 임대료, 배당수익 등 형태로 공유하는 모델로 만들어 주민소득 확대에 기여한다는 전략이다.



양금희 경북도 경제부지사는 “경북도는 이미 설계돼 실행 중인 사업으로 북부권의 미래를 그려가고 있다”면서 “모든 핵심 사업을 경제부지사 직속으로 일관되게 추진하고 정책 환경이나 외부 여건 변화에도 흔들리지 않도록 지속적인 추진을 끝까지 책임지겠다”고 북부권 발전에 강한 의지를 보였다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



