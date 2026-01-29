시사 전체기사

관광객도 물가 부담 덜자… 제주, 네이버페이·탐나는전 혜택 확대

입력:2026-01-29 11:15
제주도가 네이버페이(Npay)와 협력해 착한가격업소 이용 활성화를 위한 결제 혜택을 제공한다.

이번 프로모션은 2월부터 12월 31일까지 진행되며, 이 기간 도내 착한가격업소 399곳에서 네이버페이 포인트·머니로 2만원 이상 결제하면 2000포인트가 자동 적립된다. 1인당 월 4회까지 최대 8000포인트를 돌려받을 수 있다.

올해는 네이버가 착한가격업소에 Npay 커넥트 단말기를 지원해 현금·카드·큐알(QR)·모바일 간편결제 등 다양한 방식으로 결제가 가능해졌다. 지난해에는 실물 카드 결제만 허용됐다.

또한 제주 지역화폐 ‘탐나는전’ 체크카드를 Npay에 등록하면 모바일 결제가 가능해 도민과 관광객 모두 편리하게 지역 상권을 이용할 수 있다.

착한가격업소는 1월 기준 399곳이다. 고물가에 대응해 제주도가 착한가격업소에 대한 지원을 늘리면서 꾸준히 늘고 있다.

이와 함께 제주도는 2월 한 달간 탐나는전 캐시백 비율을 기존 10%에서 20%로 상향한다.

월 한도는 70만원으로, 이용자들은 최대 14만원을 환급받아 가맹점에서 현금처럼 사용할 수 있다. 이는 2020년 첫 발행 이후 가장 높은 수준이다.

제주도 관계자는 “관광객은 앱 회원 등록후 탐나는전을 이용하거나, 탐나는전 카드를 네이버페이 결제 카드로 등록해 제주 여행에서 폭넓은 혜택을 누릴 수 있다”고 말했다.

한편 착한가격업소 명단은 제주도 공식 누리집에서 확인할 수 있다. 해당 페이지에는 업소의 위치와 판매 가격, 전화번호, 상호 간판 사진 등이 게시돼 있다. 음식점을 비롯해 이미용·세탁·숙박·목욕업 등 다양한 업종이 포함됐다.

제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

