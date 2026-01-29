천안시, 올해 인구 정책에 1.9조원 투입
충남 천안시는 올해 인구 정책에 1.9조원을 투입한다고 29일 밝혔다.
시에 따르면 이날 열린 인구정책자문위원회에서 지난해보다 4060억원 많은 1조4953억원을 투입해 양육, 일자리, 고령층 지원, 지역 불균형 해소 등의 정책을 추진하기로 결정했다.
시는 아이 키우기 좋은 환경을 위해 어린이꿈누리터 프로그램 확대, 태조산 숲속 키즈파크 조성, 다자녀 가구 대상 공용차량 주말 대여 서비스 등의 사업을 추진할 계획이다.
또 도서관 내 은빛 서재 운영과 기후대응 도시숲 조성 등 전 세대를 아우르는 정주 인프라 확충에도 힘을 쏟는다.
김석필 천안시장 권한대행은 “중부권 핵심도시로서 양적 성장을 넘어 시민이 머물고 싶은 정착 기반을 강화하는 데 정책의 무게중심을 두겠다”고 말했다.
지난해 5월 인구 70만명을 돌파한 천안시의 총 인구는 지난달 말 기준 70만4843명이다.
