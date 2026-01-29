캄보디아 기반 노쇼 사기 조직 52명 전원 구속
144개 관공서 사칭해 210명 피해
현지 파견 수사로 피해액 71억원 규명
대리구매 수법… 범죄단체 전원 검거
캄보디아에 근거지를 둔 초국가적 노쇼 사기 범죄조직이 국내 수사로 전모가 드러나며 조직원 전원이 구속됐다. 이들은 관공서와 공공기관 등을 사칭해 70억원대 피해를 낸 것으로 조사됐다.
부산경찰청 반부패경제범죄수사대는 캄보디아에서 강제 송환된 노쇼 사기 범죄조직 조직원 52명을 전기통신사기피해환급법 위반과 범죄단체 가입 등 혐의로 전원 구속했다고 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 캄보디아 시아누크빌 지역에 근거지를 두고 지난해 8월 22일부터 12월 9일까지 관공서·공공기관·군부대·병원·기업 등 144개 기관을 사칭해 피해자 210명으로부터 총 71억원을 가로챈 혐의를 받는다. 이른바 ‘노쇼 사기’ 수법으로, 특정 기관과 거래가 있는 것처럼 속여 물품을 대신 구매하게 한 뒤 대금을 편취했다.
범죄조직은 중국인 총책을 정점으로 관리책과 팀장, 팀원으로 이어지는 위계적 구조를 갖추고 5개 팀으로 운영됐다. 1선은 기관을 사칭해 피해자를 유인하고, 2선은 위조한 사업자등록증과 견적서를 보내 대포통장으로 송금을 유도하는 역할을 맡았다. 범행이 겹치지 않도록 팀별로 사칭 기관과 목표 업체를 배분하고, 내부 메신저 방을 통해 정보를 공유한 것으로 조사됐다.
경찰은 실제 피해 사례도 공개했다. 범죄조직은 관공서 직원을 사칭해 “급한 감사가 있어 장비를 대신 구매해 달라”며 납품업체를 연결하는 방식으로 피해자를 속였다. 이 과정에서 소음측정기와 가스감지기, 소화기 등의 구매를 유도해 수천만원에서 수억원대 피해가 발생한 것으로 확인됐다.
이번 사건은 범정부 ‘초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)’를 통해 수사가 확대됐다. 경찰청은 지난해 12월 부산경찰청을 집중수사관서로 지정했고, 부산경찰청은 캄보디아 현지에 수사관을 파견해 검거자 조사와 증거 확보에 나섰다. 그 결과 초기 파악된 피해 규모는 피해자 76명, 피해액 17억8000만원에서 최종적으로 210명, 71억원으로 크게 늘었다.
부산경찰청은 아직 검거되지 않은 한국인 여성 관리책 등 2명에 대해 인터폴 적색수배를 요청하고 국제 공조수사를 이어갈 방침이다. 아울러 범죄 수익에 대한 추적과 환수도 병행한다는 계획이다.
경찰은 “최근 노쇼 사기는 관공서뿐 아니라 기업과 병원 등으로 사칭 대상이 확대되고 있다”며 “대리 구매를 요청받을 경우 반드시 해당 기관의 공식 전화번호로 사실 여부를 확인해야 한다”고 당부했다.
