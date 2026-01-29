[속보] 정부, 수도권 도심에 6만 가구 공급… 판교 신도시 2개 규모
정부, ‘1·29 부동산 대책’ 발표
수도권 ‘알짜배기’ 국·공유지 활용
용산정비창·과천경마장 등 포함
내년 착공, 2030년 입주 목표
정부가 수도권 ‘알짜배기’ 지역을 중심으로 총 6만 가구의 신규 주택을 공급한다. 용산국제업무지구, 태릉 골프장, 과천 경마장 등 수도권 핵심 지역이 포함된다.
정부는 29일 정부서울청사에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 ‘주택공급촉진 관계장관회의’를 열고 이 같은 내용의 ‘도심 주택공급 확대 및 신속화 방안’을 발표했다. 도심 내 국·공유지를 활용해 가능한 한 많은 물량을 공급하는 데 주안을 뒀다.
지역별로는 서울 3만2000가구, 경기 2만8000가구, 인천 1000가구를 공급한다는 방침이다. 총면적은 1만9000가구가 공급된 판교의 배 수준이며 여의도 면적(2.9㎢)의 1.7배 규모다. 정부는 신도시 1개 물량에 해당한다고 평가했다. 내년에 착공을 시작해 2030년에는 입주한다는 목표를 세웠다.
공급 대상지 중 가장 주목받는 곳은 서울 용산구 일대다. 용산국제업무지구(정비창) 개발 밀도를 높여 당초 계획인 6000가구보다 4000가구 늘어난 1만 가구를 공급하겠다는 복안을 세웠다. 용산구 캠프킴 부지 역시 녹지 기준을 합리화해 기존 1400가구에서 2500가구로 공급 물량을 확대하기로 했다. 여기에 서빙고 초등학교 앞 501 정보대 부지 150가구를 합해 모두 1만2600여 가구를 공급한다는 계획이다.
서울 외곽에서는 경기 과천시 공급 물량이 가장 크다. 과천 경마장(렛츠런파크)과 국군방첩사령부(구 기무사)를 이전하고 해당 부지를 통합 개발해 9800가구 규모의 주거·산업 복합 단지를 조성할 계획이다. 개발 방향을 놓고 지지부진했던 지역도 정비한다. 서울 노원구 태릉CC는 세계유산영향평가를 거쳐 저밀도 개발로 방향을 선회해 6800가구를 공급할 방침이다.
신규 공급지도 포함됐다. 성남 금토·여수지구(6300가구), 남양주 군부대(4180가구), 서울 금천구 독산 공군부대(2900가구) 등이 대표적이다. 또 수도권 도심 내 노후 청사 34곳도 복합개발을 거쳐 1만 가구 주택으로 공급한다는 구상을 세웠다.
정부는 투기 수요 방지를 위해 이날 발표한 공급 대상 지역은 토지거래허가제로 묶기로 했다. 기존 매매 이상거래 의심 사례 280여건에 대해선 분석 과정을 거쳐 수사의뢰도 할 방침이다.
세종=신준섭 양민철 기자 sman321@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
