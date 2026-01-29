북극항로 시대 경제권 중심지로 도약…경남도, 진해신항 정책 수립

조선·에너지·스마트 기술 융합한 북극항로 경제권 조성 중점

북극항로, 수에즈운하 대비 운항거리 40% 단축 기대감 표명

진해신항 조감도. 2040년까지 총 15조 1000억 원이 투입되는 국내 최대 규모의 신항만 건설사업이다. 경남도 제공

또 LNG·메탄올·수소 등 친환경 연료 벙커링 단지 조성을 통한 북극항로 친환경 에너지 허브를 구축한다.

복합 비즈니스 도시 조성과 북극항로 테마를 연계한 남해안 해양관광 활성화도 노린다.