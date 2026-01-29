북극항로 시대 경제권 중심지로 도약…경남도, 진해신항 정책 수립
조선·에너지·스마트 기술 융합한 북극항로 경제권 조성 중점
북극항로, 수에즈운하 대비 운항거리 40% 단축 기대감 표명
경남도는 진해신항 북극항로 정책연구 결과를 토대로 북극항로 대응 및 거점 항만 육성 방향을 수립했다고 29일 밝혔다.
진해신항은 2040년까지 총 15조 1000억 원이 투입되는 국내 최대 규모의 신항만 건설사업으로 단일 항만 기준 세계적 수준의 확장성을 갖추고 있다. 여기에 조선·에너지·제조 산업이 집적된 경남의 산업 기반과 가덕도신공항·철도·고속도로 물류망 여건까지 더해지며 북극항로 거점항만 조건을 두루 갖췄다는 평가다.
경남도가 구상하는 진해신항의 미래는 단순한 물류 거점 이상이다. 조선·제조·에너지·물류·도시 기능이 결합된 ‘북극항로 경제권’ 조성이 핵심이다.
도는 먼저 MRO(수리·정비) 집적지와 극지 운항 선박 테스트베드를 조성한다. 진해신항을 중심으로 건조–시험–정비–서비스로 이어지는 고부가가치 조선산업 체인을 완성한다는 전략이다.
극지 운항 선박은 고난도 기술이 요구되는 분야로 쇄빙선·극지운항 LNG선·친환경 연료 추진선은 글로벌 조선 시장의 새 성장 분야로 주목받고 있다. 조선·기자재 산업이 집적된 경남은 북극항로 조선·해양 산업 벨트로 성장할 수 있는 기반을 갖추고 있다.
피지컬 AI 기반 스마트 항만 구축과 항만 기계 국산화 클러스터 조성도 추진한다. 하역·야드 운영·안전관리 전반을 자동화·지능화하고, 항만 하역 장비와 운영시스템을 국산화해 향후 해외 항만 수출 산업으로의 확장할 계획이다.
또 LNG·메탄올·수소 등 친환경 연료 벙커링 단지 조성을 통한 북극항로 친환경 에너지 허브를 구축한다. 복합 비즈니스 도시 조성과 북극항로 테마를 연계한 남해안 해양관광 활성화도 노린다.
도는 앞으로 북극항로 협의체와 전담 TF를 운영하고, 정책 연구용역을 통해 사업 계획을 구체화해 국가 전략에 반영할 방침이다.
박성준 경남도 교통건설국장은 “진해신항은 컨테이너 화물 처리에만 머물지 않고 조선·에너지·스마트 기술이 결합된 복합 산업 플랫폼 항만으로 진화하고 있다”며 “북극항로 거점으로 조선·에너지·물류·도시가 결합된 새 경제권을 만들어 가겠다”고 말했다.
북극해 해빙 가속화로 북극항로가 현실적인 상업 항로로 부상하면서 아시아와 유럽을 잇는 해상 물류 지형이 재편되고 있다.
북극항로의 연간 운항 가능 기간은 현재 약 5개월 수준에서 2040년 이후 최대 6~9개월까지 확대될 것으로 전망된다. 북극항로는 기존 수에즈운하 항로 대비 운항 거리는 40% 짧고, 기간은 10일, 비용 22%가 절감이 예상된다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
