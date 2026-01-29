포항시, 생성형 AI 행정 챗봇 도입…내달 2일 서비스 개시

경북의 시·군에서는 최초다.

경북 포항시가 생성형 인공지능(AI)을 행정 서비스에 접목한 챗봇을 도입한다.포항시는 다음 달 2일부터 대표 홈페이지를 통해 행정 상담 AI 챗봇 '포항봇'을 대시민 대상으로 정식 운영한다고 29일 밝혔다.시는 지난해 10월부터 12월까지 3개월간 생성형 AI 챗봇 시스템을 구축했다. 이후 정식 서비스에 앞서 1월 한 달간 내부 직원 대상 시범 운영을 거쳐 응답 품질과 서비스 안정성, 운영 기준을 종합적으로 점검했다.이번에 도입된 포항봇은 공공 클라우드 기반의 생성형 AI 기술을 적용한 행정 상담 챗봇이다.기존 정해진 문답을 반복하는 버튼형 또는 ARS 방식에서 벗어나, 사용자의 질문 의도를 분석해 사람과 대화하듯 자연스럽게 응답하는 것이 특징이다.특히 공공 서비스의 핵심 가치인 신뢰성과 안정성 확보를 위해 포항시 대표 홈페이지에 게시된 공식 행정 콘텐츠만을 학습 데이터로 활용하도록 시스템을 설계했다.이를 통해 출처가 불분명한 정보나 사실과 다른 답변이 생성되는 것을 최소화하고, 시민이 안심하고 이용할 수 있는 AI 행정 서비스를 구현했다.포항봇은 여권 민원 등 시민 이용 빈도가 높은 민원·복지·환경·건설·교통 분야를 중심으로 우선 서비스한다. 시민들은 시간과 장소의 제약 없이 365일 24시간 언제든지 행정 정보를 안내받을 수 있다.시는 향후 서비스 운영 결과와 시민 이용 패턴을 분석해 전 행정 분야로 AI 챗봇 서비스 범위를 단계적으로 확대할 계획이다.이강덕 포항시장은 "생성형 AI 행정 챗봇 포항봇 도입으로 시민들이 행정 정보를 보다 수비고 빠르게 이용할 수 있게 될 것"이라며 "앞으로도 시민 생활과 밀접한 분야부터 서비스를 확대해 일상에서 체감할 수 있는 행정 편의를 높여 나가겠다"고 말했다.