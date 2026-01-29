김포, 50년 철책 걷어내고 한강 연다…수변도시 전환 추진

백마도 개방·염하 철책 철거 추진

안보의 땅에서 생활·관광 공간으로

김포 백마도 전경. 김포시 제공

경기 김포시는 한강 하구 일대 철책을 단계적으로 철거하고 백마도를 개방해 그동안 통제됐던 수변 공간을 시민 이용과 관광에 활용하는 사업을 추진한다고 29일 밝혔다.

김포시는 지난해 10월 육군 제2291부대와의 합의를 통해 백마도 개방과 염하 구간 철책 철거를 이끌어내며 접경지역이라는 물리적·심리적 경계를 허무는 전환점을 마련했다. 이는 군사적 이유로 장기간 통제돼 왔던 한강 하구를 시민에게 돌려주고, 김포를 ‘접경도시’에서 ‘역동적인 수변도시’로 탈바꿈시키기 위한 핵심 사업이다.

구축돼 서해 해양관광의 새로운 축이 형성될 전망이다.