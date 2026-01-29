김영환 지사 도민과의 대화 ‘삐꺽’…기 싸움 예고

송기섭 진천군수 “이해찬 전 총리 장례” 불참

페북에 “아직도 기꺼이 친일파” 김 지사 겨냥



충북도가 올해 도정 운영의 시작을 알린 도민과의 대화가 시작부터 삐걱거리고 있다. 오는 6월 지방선거에 충북지사 출마를 선언한 송기섭 진천군수가 이해찬 전 국무총리의 장례 기간에 도정보고회가 열린다는 이유로 불참을 선언하면서다. 송 군수는 벌써부터 기싸움을 예고하며 지지층 결집에 나서는 분위기다.



김영환 지사는 29일 진천의 한반도 지형 전망대와 딸기 스마트 팜, 진천 문화예술회관 건립 현장 등을 둘러보고 진천군청 화랑관으로 이동해 도정보고회는 갖는다. 도정보고회는 어린이합창단의 사전공연과 홍보영상 상영, 토크콘서트, 자유토론으로 진행된다. 200여명의 주민들이 참여한다. 송 군수는 군의회 간담회, 기자브리핑, 도정보고회와 만찬 등 모든 공식일정에 불참한다.



송 군수는 이날 자신의 페이스 북을 통해 “이해찬 전 총리님의 애도 기간에 정부도 국정설명회를 연기하는데 진천 도정설명회(도정보고회)에 참석하는 것은 부적절하다고 판단했다”며 “도정설명회 시간에 이해찬 전 총리의 빈소를 지키며 상주 역할을 하고자한다”고 밝혔다.



송 군수는 “탄핵 국면에서 계엄 선포는 대통령의 고유 권한이고 면책 범위에 포함된다고 윤석열을 옹호한 분이 계시고 보재 이상설 선생의 뜻을 받들고자 지자체 최초로 친일 재산 환수를 추진하고 이를 충북 전체로 확산하길 기대했으나 아무런 응답이 없다”며 “아직도 기꺼이 친일파가 되고자 하는 분이 계신지 모르겠다”며 김 지사를 겨냥했다.



김 지사는 진천을 시작으로 도내 11개 시·군을 순차적으로 방문해 도민과의 대화를 진행한다. 다음 일정은 2월 4일 보은군, 11일 괴산군, 13일 충주시, 24일 증평군, 26일 옥천군으로 이어진다.



김 지사는 시·군별로 민생현장과 도정 주요 현안사업장을 직접 방문하고 지역 현안과 건의사항 등 생생한 현장의 목소리를 청취할 예정이다. 수렴된 도민 의견은 도정 운영에 적극 반영하고 건의사항은 검토 후 지원 대책을 마련한다는 방침이다.



김 지사는 “도민 가까이에서 현장의 이야기를 직접 듣는 것이 도정을 시작하는 가장 중요한 과정”이라며 “이번 시·군 방문을 통해 삶의 현장을 세심히 살피고 충북의 지속 가능한 미래를 도민과 함께 설계해 나가겠다”고 밝혔다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



