이례적 1월 산불위기 ‘경계’에 대구 탄력적 입산 통제
대구시는 이례적인 1월 산불재난 국가위기경보 ‘경계’ 발령에 선제적 대응 차원에서 ‘탄력적 입산통제’를 실시한다고 29일 밝혔다.
시에 따르면 지난 27일 오후 5시를 기해 경계 단계가 발령됐다. 이에 산불 발생 가능성은 낮추면서 시민 불편은 최소화할 수 있도록 전면 통제가 아닌 위험도가 높은 구간을 중점 통제·관리하는 방식의 탄력적 입산통제 대책을 시행하기로 했다.
대구지역에서 최근 10년간 발생한 산불 134건의 원인을 분석한 결과 입산자 실화가 전체의 약 50%인 65건으로 가장 큰 비중을 차지한 것으로 나타났다. 특히 사람의 왕래가 잦은 주 등산로보다 인적이 드문 샛길에서 주로 발생한 것으로 분석됐다.
시는 산불 취약도가 높은 샛길 41개 구간을 우선 통제한다. 시민 이용이 많은 주 등산로는 개방하되 산불진화대와 감시원으로 구성된 ‘입산통제 대응단’을 집중 배치해 위험 요소를 최소화할 계획이다.
등산로 통제 구간에는 출입구별 출입금지 띠와 현수막을 설치해 시민들이 쉽게 인지할 수 있도록 할 계획이다. 행정예고를 거쳐 블랙박스형 CCTV를 설치해 통제 구간 관리와 산불 예방 감시의 효율성을 높일 예정이다.
이후 산불위기경보가 ‘심각’ 단계로 격상될 경우 샛길 대부분을 통제하고 산불 확산 우려가 큰 주요 등산로 위험구간 123곳에 대해 부분 통제를 실시할 방침이다. 산불재난 국가위기경보는 산불위험 정도에 따라 관심, 주의, 경계, 심각 단계로 나뉜다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “산불재난 국가위기경보 경계 단계가 1월에 발령된 것은 역사상 처음”이라며 “그만큼 산불 위험이 높은 상황이기 때문에 산림에서의 흡연과 불법 소각행위 금지, 화목보일러 재처리 등에 시민들의 각별한 주의가 필요하다”고 강조했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사