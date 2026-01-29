NIA, 대구 이전 공공기관과 AI 혁신 포럼 개최
공공 AI 확산 위한 공동 협력 체계 구축 논의
한국지능정보사회진흥원(NIA·원장 황종성)은 1월 28일 한국교육학술정보원(KERIS) 대강당에서 대구 이전 9개 공공기관과 함께 ‘대구 이전 공공기관 AI 혁신 포럼’을 개최했다.
이번 포럼은 지난해 12월 체결된 ‘대구시 이전 공공기관 간 AI 이용 활성화를 위한 업무협약’의 후속 행사로, 공공부문 AI 도입·확산을 위한 기관 간 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
행사에는 NIA를 비롯해 신용보증기금, 한국가스공사, 한국부동산원, 한국사학진흥재단, 한국산업단지공단, 한국장학재단 등 대구 이전 9개 공공기관의 기관장과 관계자들이 참석했다.
주요 사례로는 신용보증기금의 기업경영진단 서비스 ‘BASA’, 한국교육학술정보원의 초등 수학 AI 학습 지원 서비스 ‘똑똑! 수학탐험대’, 한국부동산원의 AI 기반 데이터 플랫폼 구축, 한국사학진흥재단의 기숙사 AI 피난 안내 시스템 등이 소개됐다.
황종성 원장은 “이번 포럼은 공공기관 간 AI 활용 성과를 공유하고 협력 기반을 강화하는 계기”라며 “지역이 주도하는 공공 AI 혁신을 지속 지원하겠다”고 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
