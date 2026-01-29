인플루디오, 홍콩 MTR과 파트너십 체결
‘POCA SPOT’ 해외 첫 진출
인플루디오(Infludeo)는 홍콩 대중교통 운영사 MTR과 파트너십을 체결하고, 자사 오프라인 플랫폼 ‘POCA SPOT’을 통해 첫 해외 시장 진출에 나섰다고 밝혔다.
MTR은 홍콩 전역을 연결하는 철도 네트워크를 운영하며 일평균 수백만명이 이용하는 도시 교통 인프라의 주요 축을 담당하고 있다. 교통망을 넘어 상업·문화 공간으로까지 영역을 확장해 온 MTR의 플랫폼 운영 역량이 이번 협업의 배경이 됐다.
인플루디오는 아시아 지역의 문화·경제 거점이자 K-POP 팬 접근성이 높은 홍콩을 POCA SPOT의 해외 첫 론칭 도시로 선정했다. 이번 프로젝트를 통해 침사추이(East Tsim Sha Tsui), 홍콩역, 구룡 고속철도역 등 주요 교통 거점에 POCA SPOT이 설치됐으며, 현지 팬과 해외 관광객의 관심을 끌었다.
특히 2025 MAMA 개최지인 Kai Tak Stadium 인근 Kai Tak Station에서 운영된 POCA SPOT 팝업스토어에는 행사 기간 동안 방문객들의 발길이 이어졌다. 방문객들은 현장에서 상품을 구매하고 K-POP 관련 콘텐츠를 체험하는 등 다양한 방식으로 참여했다.
인플루디오 관계자는 “MTR과의 협업을 통해 홍콩 전역의 핵심 거점에서 POCA SPOT을 선보일 수 있었다”며 “이번 홍콩 진출을 시작으로 글로벌 K-POP 팬 경험을 지속적으로 확장해 나갈 계획”이라고 전했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
