‘부천시일드림센터’서 일자리와 기업 상생 답을 찾다

부천시일드림센터 취업 교육 중 청년취업브릿지 운영 현장. 부천시 제공

기업과 협업해 진행된 라이브커머스 기업 쇼호스트 실습 현장. 부천시 제공

현재 부천시일드림센터는 중동, 테크노파크, 춘의 등 3개 거점에서 특화 프로그램을 운영 중이다. 중동센터는 지역특화산업 및 창업 지원, 테크노파크센터는 산업 맞춤형 일자리사업과 재직자 교육, 춘의센터는 청년 및 초기 구직자 대상 훈련을 통해 지역 산업과 인재를 연결하고 있다.