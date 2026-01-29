BIFC 3단계 준공… 부산 금융중심지 집적 기반 완성
금융공공기관·테크기업 집적 기반
공간 부족 해소, 금융클러스터 완성
해양·디지털 연계 금융 허브 가속
부산국제금융센터(BIFC) 3단계 준공으로 부산 금융 중심지의 집적 기반이 완성됐다. 금융공공기관과 디지털 금융기업, 해양 관련 국제기구가 한 공간에 들어서면서 금융 중심지 기능 강화에 속도가 붙을 것으로 보인다.
부산시는 29일 남구 문현금융단지 부산국제금융센터에서 BIFC 3단계 복합개발사업 준공식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다. BIFC 3단계는 지하 5층, 지상 45층 규모로 조성된 복합 시설로, 2022년 착공 이후 지난해 말 사용승인을 받았다.
이번 3단계는 금융공공기관 공간 부족 등 구조적 한계를 해소하고 부산 금융 중심지 기능 고도화를 뒷받침하기 위한 핵심 인프라로 평가된다. 그동안 금융공공기관과 관련 기업들은 사무공간 부족으로 분산 입주하거나 임시 공간을 사용하는 불편을 겪어왔다. 지식산업센터와 업무시설이 확충되면서 금융공공기관과 민간 금융·테크 기업을 한데 모을 수 있는 집적 기반이 마련됐다는 평가다.
현재 170여개 기업의 입주가 확정돼 약 4000명이 근무할 예정이며 예탁결제원과 한국주택금융공사, 기술보증기금, BNK 계열사 등이 차례대로 입주를 준비하고 있다. 국제수로기구 인프라센터도 들어서 금융 기능과 해양 정책·산업 간 연계가 강화될 전망이다. 해양수산부의 부산 이전과 맞물리면서 해양 금융과 해양 산업 기반의 집적 효과도 기대된다.
시는 BIFC 3단계 준공에 따른 지역경제 파급 효과로 생산유발효과 1조495억원, 취업 유발 효과 5376명, 고용 유발 효과 4311명에 이를 것으로 추산했다. 입주가 본격화하면 금융공공기관과 기업 간 협업 확대, 서비스업 수요 증가 등 연쇄 효과가 나타날 것으로 보고 있다.
업무 공간 외에 직장어린이집과 어린이 금융도서관, 커뮤니티 공간 등 생활·문화 시설도 함께 조성돼 금융 종사자의 정주 여건과 시민 접근성도 개선될 전망이다. 시는 금융기회발전특구, 블록체인 특구와 연계해 금융 관련 앵커기업 유치와 입주 기업 지원을 단계적으로 확대할 계획이다.
박형준 부산시장은 “BIFC 3단계 준공은 부산 금융 중심지의 기반을 한층 공고히 하는 계기”라며 “금융기업 유치와 산업 생태계 활성화가 시민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 추진하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
