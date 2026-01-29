SNT그룹, 에너지·방산이 끌고 자동차가 받쳤다… 실적·배당 동반 성장
에너지·방산 고성장, 실적 개선 주도
일회성 요인 제외하면 수익성 견조
배당 유지·확대, 주주환원 기조 확인
SNT그룹이 에너지와 방산 부문의 고성장에 힘입어 지난해 실적과 주주환원 모두에서 의미 있는 성과를 냈다. 글로벌 에너지 설비 수요 확대와 방산 사업의 성장세가 실적을 견인한 가운데 자동차 부품 부문은 산업 둔화 속에서도 안정적인 수익 기반을 유지했다.
29일 공시에 따르면 SNT홀딩스는 연결 기준 매출 2조2357억원, 영업이익 3007억원을 기록해 전년 대비 각각 22.8%, 30.1% 증가했다. 자산총계는 3조2623억원, 자본총계는 2조3932억원으로 외형 성장도 이어졌다. 다만 세법 개정에 따른 미래 유효세율 상승으로 이연법인세부채가 늘면서 당기순이익은 2197억원으로 전년 대비 10.9% 감소했다.
실적 개선의 중심에는 SNT에너지가 있다. SNT에너지는 매출 6061억원, 영업이익 1113억원을 기록하며 전년 대비 각각 106.0%, 400.5% 급증했다. 에어쿨러 세계시장 점유율 1위 제품을 비롯해 LNG 발전소용 HRSG, 원자력 발전소 복수기 등 고수익 프로젝트 수주가 실적을 끌어올렸다. 에너지 설비 수요가 확대되는 글로벌 환경 속에서 중장기 성장 동력에 대한 기대도 커지고 있다.
SNT다이내믹스는 매출 7120억원, 영업이익 855억원을 기록했다. 겉으로는 영업이익이 전년 대비 감소했지만, 이는 직전 사업연도에 손해배상소송 판결로 충당부채 환입액 4249억원이 일회성으로 반영된 데 따른 착시 효과다. 이를 제외하면 영업이익은 전년 대비 25.6% 증가해 방산 사업의 실질 성장세가 이어지고 있다는 평가다. 올해부터 K2전차 국산 변속기 매출이 시작돼 내년 이후 실적 반영 폭이 확대될 전망이다.
SNT모티브는 매출 1조64억원, 영업이익 1026억원으로 각각 3.9%, 4.5% 성장했다. 자동차 산업 전반의 성장 둔화에도 불구하고 모터 부문 등 특화 사업을 중심으로 두 자릿수 영업이익률을 유지했다. 다만 환율 변동에 따른 영업외비용 증가로 순이익은 감소했다.
실적 개선은 배당 확대로도 이어졌다. SNT홀딩스는 주당 750원의 결산배당을 결정했으며, 연간 배당금은 3000원으로 연말 종가 기준 배당수익률은 5%대에 달한다. SNT모티브와 SNT다이내믹스는 각각 주당 400원, SNT에너지는 300원의 결산배당을 실시할 예정이다. 분기배당을 포함한 안정적인 주주환원 기조가 유지되고 있다는 평가다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
