인천시, 중소기업 육성자금 1조5350억원 지원
인천시는 지역 중소기업의 경영 안정과 성장을 지원하기 위해 총 1조5350억원 규모의 중소기업 육성자금을 지원한다고 29일 밝혔다.
세부 지원 규모는 이자차액보전 1조3200억원, 매출채권보험 1400억원, 협약보증지원 400억원, 구조고도화자금 350억원 등이다.
중소기업 육성자금은 경영안정자금과 구조고도화자금으로 구성된다.
경영안정자금은 은행 대출금 이자의 일부를 지원하는 이자차액보전, 신용보증기금과 연계해 외상거래 시 거래처의 채무불이행으로 발생한 손해 일부를 보전하는 매출채권보험, 기술보증기금과 협력해 담보력이 부족한 기업의 금융 접근성을 높이는 협약보증지원으로 운영된다.
구조고도화자금은 제조업의 생산성 향상과 생산기반 강화를 위해 기계 구입, 공장 확보, 에너지 효율화, 재해 피해 기업 지원 등에 활용된다.
시는 자금 지원 규모를 유지하면서도 이자차액보전 확대와 자금 운용 방식 개선을 통해 중소기업의 체감 효과를 높일 계획이다.
우선 금리 변동성과 금융시장 불확실성으로 중소기업의 자금 조달 여건이 악화되고 있는 점을 고려해 이자차액보전 구간별 지원율을 상향 조정, 기업이 실제로 부담하는 이자 비용을 낮춘다. 시중은행과 협력한 이자차액보전 사업도 지속 추진한다.
또 접수·검토 과정에서 미결정 또는 반려 등으로 발생한 잔여 재원을 별도로 관리해 추가 접수 방식을 새롭게 도입한다. 추가 접수는 1∼2개월 간격으로 진행될 예정이다. 이를 통해 자금이 조기 소진되는 현상이 완화될 것으로 기대된다.
중소기업 육성자금 지원을 희망하는 기업은 다음 달 2일부터 시 중소기업 맞춤형 지원 시스템 ‘비즈오케이(BizOK)’를 통해 신청하면 된다.
이남주 시 미래산업국장은 “중소기업 육성자금은 지역 중소기업의 경영 안정과 성장 강화를 위한 핵심 정책 자금”이라며 “올해는 이자차액보전 구간별 지원율 상향 등을 통해 기업이 실질적으로 체감할 수 있도록 제도를 설계했다”고 말했다. 이어 “기술혁신 활성화를 위한 기술전환 관련 저리 융자자금도 조속히 지원하겠다”고 덧붙였다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
