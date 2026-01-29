인천시, 중소기업 육성자금 1조5350억원 지원

인천시청 전경. 인천시 제공

중소기업 육성자금은 경영안정자금과 구조고도화자금으로 구성된다.

경영안정자금은 은행 대출금 이자의 일부를 지원하는 이자차액보전, 신용보증기금과 연계해 외상거래 시 거래처의 채무불이행으로 발생한 손해 일부를 보전하는 매출채권보험, 기술보증기금과 협력해 담보력이 부족한 기업의 금융 접근성을 높이는 협약보증지원으로 운영된다.

시는 자금 지원 규모를 유지하면서도 이자차액보전 확대와 자금 운용 방식 개선을 통해 중소기업의 체감 효과를 높일 계획이

다.

우선 금리 변동성과 금융시장 불확실성으로 중소기업의 자금 조달 여건이 악화되고 있는 점을 고려해 이자차액보전 구간별 지원율을 상향 조정, 기업이 실제로 부담하는 이자 비용을 낮춘다.

또

접수·검토 과정에서 미결정 또는 반려 등으로 발생한 잔여 재원을 별도로 관리해 추가 접수 방식을 새롭게 도입한다. 추가 접수는 1∼2개월 간격으로 진행될 예정이다. 이를 통해 자금이 조기 소진되는 현상이 완화될 것으로 기대된다.

를 통해 신청하면 된다.