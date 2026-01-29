시사 전체기사

[속보] 경찰, ‘김병기 업무방해’ 쿠팡 본사 등 압수수색

입력:2026-01-29 10:12
수정:2026-01-29 10:36
공유하기
글자 크기 조정
권현구 기자

김병기 무소속 의원이 쿠팡에 자신의 각종 비리 의혹을 폭로한 전직 보좌관에 대해 인사 불이익을 요구했다는 의혹과 관련해 경찰이 쿠팡 본사 등을 압수수색하고 있다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 김 의원의 업무방해 혐의와 관련해 29일 오전 9시40분부터 송파구 쿠팡 본사와 서초구 쿠팡 사회공헌위원회 등 2곳을 압수수색 중이라고 밝혔다.

김 의원은 국정감사를 앞둔 지난해 9월 박대준 전 한국 쿠팡 대표와 식사하며 쿠팡에 취업한 자신의 전 보좌관에 대한 인사상 불이익을 요구한 것으로 전해졌다.

해당 전직 보좌관은 김 의원 자녀의 편입·취업 청탁 의혹 등을 폭로한 바 있다. 이 때문에 김 의원의 행위가 의원 직위 등을 이용한 ‘사적 보복’ 아니냐는 의혹이 일었다.

전 보좌관은 실제로 인사 불이익을 받았으나, 김 의원은 의혹이 사실이 아니라고 부인한 바 있다.

경찰은 이 의혹과 관련해 박 전 대표를 지난 8일 참고인으로 불러 조사했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
정부, 수도권 도심에 6만 가구 공급… 판교 신도시 2개 규모
“코스피 5000? 말이 되나” 조롱하다 역풍…체면 구긴 스타 유튜버
[속보] 장동혁 국힘 지도부, 한동훈 ‘제명’ 징계 의결
담배 싫다는 표정 때문? 40대 여성 폭행한 남성 체포
몽골기병처럼 몰아치는… 李대통령의 ‘SNS 국정’
“이래도 됩니까?”… 아이 사진 ‘박제’ 배현진 논란 확산
가세연 ‘이재명 소년원’도 무죄… 우인성 과거 판결 보니
美 재무 “한국 국회 승인할 때까지는 무역 협정은 없는 것” 압박
국민일보 신문구독