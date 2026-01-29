[속보] 경찰, ‘김병기 업무방해’ 쿠팡 본사 등 압수수색
김병기 무소속 의원이 쿠팡에 자신의 각종 비리 의혹을 폭로한 전직 보좌관에 대해 인사 불이익을 요구했다는 의혹과 관련해 경찰이 쿠팡 본사 등을 압수수색하고 있다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 김 의원의 업무방해 혐의와 관련해 29일 오전 9시40분부터 송파구 쿠팡 본사와 서초구 쿠팡 사회공헌위원회 등 2곳을 압수수색 중이라고 밝혔다.
김 의원은 국정감사를 앞둔 지난해 9월 박대준 전 한국 쿠팡 대표와 식사하며 쿠팡에 취업한 자신의 전 보좌관에 대한 인사상 불이익을 요구한 것으로 전해졌다.
해당 전직 보좌관은 김 의원 자녀의 편입·취업 청탁 의혹 등을 폭로한 바 있다. 이 때문에 김 의원의 행위가 의원 직위 등을 이용한 ‘사적 보복’ 아니냐는 의혹이 일었다.
전 보좌관은 실제로 인사 불이익을 받았으나, 김 의원은 의혹이 사실이 아니라고 부인한 바 있다.
경찰은 이 의혹과 관련해 박 전 대표를 지난 8일 참고인으로 불러 조사했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
