[단독]전북 제3금융중심지 지정 신청서 금융위에 제출 절차 돌입
금융위 사전협의 마무리
KB금융타운 조성 공식화
상반기 평가 거쳐 지정 여부 윤곽
전북특별자치도가 제3금융중심지 지정을 위한 신청서를 금융위원회에 공식 제출한다. 지난해 말 이후 일정이 미뤄지며 표류 논란이 제기됐던 금융중심지 지정 절차가 다시 궤도에 오르게 됐다.
29일 전북도에 따르면 도는 이날 금융위원회와의 사전 협의를 마무리하고 제3금융중심지 지정 신청서를 공문으로 제출할 예정이다. 금융중심지 지정은 ‘금융중심지의 조성 및 발전에 관한 법률’에 따라 금융위원회와 협의 후 신청하도록 돼 있다.
도는 당초 지난해 말 신청을 목표로 했으나, 금융위가 개발계획의 구체성과 실행 구조 보완을 요구하면서 제출 시점이 늦춰졌다. 금융위는 자산운용 중심 금융도시로서의 비전과 함께, 금융산업 진흥기관 설립 계획, 관련 법적 근거, 인허가 절차 등을 보다 명확히 제시할 필요가 있다는 의견을 전달한 것으로 알려졌다.
금융위원회는 신청서 접수 이후 평가 지표 마련과 평가위원회 구성을 거쳐 심사를 진행할 예정이며, 업계에서는 이르면 상반기 말에서 하반기 초 지정 여부가 윤곽을 드러낼 수 있을 것으로 보고 있다.
전북도는 전북혁신도시와 만성지구 일대 약 3.59㎢를 중심업무·지원업무·배후주거지구로 구분해 자산운용·농생명 특화 금융중심지로 육성하는 개발계획을 마련했다. 국민연금공단 기금운용본부가 위치한 점을 핵심 경쟁력으로 내세워 자산운용사, 금융 지원기관, 전문 인력 집적을 유도하겠다는 구상이다.
다만 국민연금 이전 이후에도 지역 자산운용 생태계가 충분히 형성되지 못했다는 지적은 꾸준히 제기돼 왔다. 현재 전주에는 SSBT, BNY 등 국내외 금융기관 16곳이 진출해 있지만, 대부분 정보 전달과 수탁 업무 위주의 연락사무소 수준에 머물러 있다.
이런 가운데 KB금융그룹이 전북혁신도시에 은행·증권·자산운용·손해보험 계열사가 집결하는 ‘KB금융타운’ 조성을 공식화하면서 금융중심지 지정 추진에 힘을 실어주는 변수로 작용하고 있다. KB금융은 KB증권과 KB자산운용 전주사무소, KB국민은행 비대면 전문 상담 조직 ‘스타링크’, KB손해보험 광역스마트센터를 구축해 약 250명의 임직원을 상주시킬 계획이다. KB자산운용 전주사무소는 종합자산운용사 가운데 전북혁신도시에 들어서는 첫 사례다.
도는 금융중심지로 지정될 경우 법인세·소득세 감면, 금융 전문 인력 양성 지원, 이전·신설 금융기관에 대한 설치·운영 지원 등의 제도적 기반을 활용해 금융 생태계 조성을 가속화할 수 있을 것으로 보고 있다.
전북도 관계자는 “금융중심지 지정은 단기간 성과를 내기보다 중장기적 관점에서 접근해야 할 과제”라며 “사전 협의 과정에서 제기된 보완 사항을 반영해 실행력 있는 계획을 담아 신청서를 제출하게 됐다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
